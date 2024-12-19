▲這一波海岬型船價跌最深。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)今晚跌破1千點，收976點，是去年7月25日以來新低，由於歐洲已經在休聖誕與新年假期，農曆年前是個大淡季，業者估運價要有明顯回升，恐需等待農曆年後。

BDI最近的高點是11月15日的1785點，與今晚指數相較，大幅下跌了45.32%。近期BDI的連續下跌，主要是海岬型和巴拿馬型船舶市場疲軟所致。海岬型船指數(BCI)指數在BDI指數的評估中，佔據了40%的權重，而去年7月25日BDI跌至962點時，當時海岬型船現貨市場日租有11,806美元，巴拿馬型有8054美元，今日海岬型船日租僅有8945美元，巴拿馬型則有8681美元。

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裕民航運高階指出，雖說中國大陸今年經濟疲弱，但實際上其進口大宗物資仍有成長，主要是買得較早，目前還在消化庫存，礦商近期出口業務清淡，以致運價一路下跌。不過有業界高階認為，美元升幅太大，採購成本大增，是影響買主採購意願的最主要原因。

今年巴西出現有史以來最嚴重的乾旱，持續抑制穀物出口，導致巴拿馬型船在P8航線（從桑托斯到青島運載66,000噸穀物）的運力和運費下降。另美國穀物不少挪做生質燃油，也影響了出口量。

超輕便與輕便型船運價穩定度高許多，今晚超輕便型船日租有11,932美元，輕便型有10,550美元，運價遠高於裝貨量高好幾倍的巴拿馬與海岬型船。