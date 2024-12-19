打造跨世代、跨族群的共融服務　富邦以實際行動落實普惠金融

▲台北富邦銀行與深耕移工教育近十年的非營利組織「社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」（簡稱One-Forty ）於今（26）日聯合發布最新「移工金融理財認知大調查」（由左而右：知名作家 吳若權、One-Forty 創辦人 陳凱翔、北富銀總經理 郭倍廷、移工代表 Weedee、刑事警察局預防科科長林書立、北富銀行政長郭佳綾副總經理）（圖／台北富邦銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣即將步入超高齡社會，如何促進世代交流與友善服務成為當前社會重要議題。多元共融是推動社會進步的重要基礎，身為台灣的領導企業，富邦金控積極發揮企業影響力，不僅在各業種中提供多元友善的金融服務，更致力落實普惠金融的精神。台北富邦銀行與關注移工教育的非營利組織 One-Forty合作推動金融友善行動，守護移工與長者金融安全；富邦產險與中華民國老人福利推動聯盟合作，推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程，推動跨世代的風險教育。

富邦金控於2021年擬定「低碳、數位、激勵、影響」四大ESG策略，在「影響」策略下，富邦金控致力促進不同世代與族群間的互動與合作，攜手子公司以具體行動建立移工與長者、兒童與長者之間的世代交流，為台灣未來的世代共融帶來新契機。

台北富邦銀行助力移工金融安全 提升移工金融素養守護高齡長者財產安全

2025年台灣將正式進入超高齡社會，根據觀察，陪伴長者最多時間的不一定是家人，而是超過20萬名的外籍看護，而台北富邦銀行也在服務高齡族群時發現，許多長者是由外籍看護陪同前往銀行辦理業務；在這樣密切的陪伴關係中，外籍看護非常適合擔任阻止長者受詐騙、守護財產安全的角色，成為建構台灣高齡友善社會的重要夥伴。

台北富邦銀行與深耕移工教育多年的非營利組織One-Forty合作「移工金融理財認知大調查」發現，27%的移工曾遭受詐騙，平均損失近8,000元，推估被詐總金額高達新台幣17億元，揭示移工面臨了高度金融風險。

One-Forty創辦人陳凱翔指出，移工被詐騙的型態以假親友借款（15.7%）、跨境匯款（11.7%），及假購物網站（10.6%）三類為主，其中不乏來自同鄉或朋友詐騙。調查也顯示，每 10 位外籍看護就有1位曾目睹其照顧的長輩被詐騙，如果能夠讓外籍看護具備充足的防詐意識，不僅能幫助移工自身強化經濟安全，對高齡長者而言更是多加一層保障，強化社會的金融防詐網絡。

然而，外籍移工們常因語言障礙，難以獲得防詐與金融知識，有鑑於此，台北富邦銀行特別與One-Forty合作，推出印尼、泰國、越南及菲律賓（他加祿語）等四國語系的「防詐精選指引」及「銀行常用服務使用指南」，內容豐富多元，涵蓋詐騙防範、ATM操作、開戶及銷戶流程等，以母語友善方式協助移工提升防詐與金融安全知識。

東南亞四國語系「防詐精選指引」及「銀行常用服務使用指南」也加入許多可以讓移工、長者與行員一起使用的設計，例如：在「防詐精選指引」中，除了透過母語說明提醒移工，並增加發現長者疑似遭遇詐騙時的處理之道；另在「銀行常用服務使用指南」中加註中文，讓移工與行員得以利用這份指南突破語言障礙。這兩份文件在設計上參考了移工的回饋，以圖片為主、文字為輔，增加移工閱讀及使用上的方便性，確保內容符合實際需求。

外籍移工佔台灣人口已逾三十分之一，是台灣經濟發展與長照體系的重要支柱。台北富邦銀行透過提升金融友善，幫助移工融入台灣社會，也希望移工能在友善的金融環境中，守護長者財產安全，為推動社會的多元共融帶來正向改變。

富邦產險打造世代交流平台 以故事縮短代間距離為高齡長者開創第三人生

面對超高齡社會的挑戰，富邦產險則聚焦在高齡長者與兒童之間的世代共學，與中華民國老人福利推動聯盟合作推出「爺奶說故事帶領人」培訓課程，以兒童教育風險繪本為教材，培訓高齡長者敘事能力及繪本演說的技能，讓高齡長者可進入社區、學校等為孩童說故事，除了獲得自我成就感與活化大腦訓練外，也能夠透過互動維持社會人際連結，以「世代共學」的概念，創造跨世代的交流平台。

▲富邦產險將持續與中華民國老人福利推動聯盟合作，結合繪本與風險教育，促進更多世代間的實質交流，讓更多人注意風險預防的重要。（圖／富邦產物提供）

富邦產險自2021年起，每年持續以不同生活風險為主題，推出免費繪本供民眾下載，至今已推出四本，今年更針對防範保險黃牛，推出萬事保研究所系列番外篇「金融防詐小教室」，以共讀方式，建立家長和孩童之間的共同安全語言，讓孩子在聽故事的過程中，意識到生活中隨處可見的危險，並學習避免危險發生，進而降低意外發生的機會，守護孩童安全成長。

富邦產險副總經理江嘉哲表示，為持續推廣風險繪本，同時為高齡長者提供可以發揮的舞台，富邦產險自2023年底與中華民國老人福利推動聯盟合作「爺奶說故事帶領人」培訓課程，迄今已在台北、高雄兩地舉辦3場培訓課程，透過說故事的方式，讓高齡長者發揮人生智慧，提升孩童的風險意識，也可以讓高齡長者在與孩童的互動中，取得成就感與社會連結，實現豐富的第三人生。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，雖然現行法規已放寬65歲以上勞工退休年齡，但卻沒有一門教導「高齡長者怎麼老的課程」，缺乏面對老化與規劃老後生活的指引，讓長者們退休後容易感到迷茫。65歲至85歲的20年正是重新設計人生的關鍵時期，「爺奶說故事帶領人」培訓課程不僅提升高齡長者的敘事能力，還能讓他們在分享生命故事的過程中找到成就感，展現對社

會的貢獻。透過世代共學縮短代間溝通距離，幫助高齡長者重新找到生命價值，也讓孩童學會包容與尊重，實現世代和諧與共榮的美好願景。

未來，富邦產險將持續與中華民國老人福利推動聯盟合作，結合繪本與風險教育，促進更多世代間的實質交流，讓更多人注意風險預防的重要，而受訓後的高齡長者們，除了面對兒童外，亦可向其他高齡長者們分享，透過彼此間的互動，讓高齡長者們不再孤獨，維持社會人際連結，開創另一段人生旅程。

富邦金控與子公司在「影響」策略的基礎下，致力促進不同世代與族群間的互動與合作，不僅透過移工與高齡長者的友善關懷，在金融服務上破除語言障礙，更藉由風險教育與世代共學，為台灣未來構築更包容、和諧的社會，為各族群提供更溫暖、更人性化的金融支持。

