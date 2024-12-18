雲端發票抽獎「國稅局要告廠商」　Cheap傻眼：分AB池作弊？

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

財政部台北國稅局日前舉辦雲端發票抽獎活動，因4人重複中獎引發質疑，當時國稅局第一時間回應「一切合法」、「律師全程見證」，不料18日突表示將提民事訴訟，向承辦廠商緯來電視求償。對此，網紅Cheap痛批，財政部先前坦言調整權重，讓積極參與者「優先抽獎」，不就是分AB池作弊？今天才說要告廠商，「瞬間變成受害者，演哪齣阿？」

財政部為了推廣雲端發票，舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」活動，共3波抽獎，標案金額490萬元，獎品包括現金10萬元、MacBook Pro、iPad Pro、Panasonic廚餘處理機、Dyson洗地吸塵器、捷安特自行車及電子禮券等，吸引6.2萬人、29.3萬人次參與，不料中獎名單中有4人重複中獎，引發外界質疑。

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當時國稅局強調「一切合法」，且抽獎過程都有律師全程見證，但不敵各界質疑聲浪，之後又改口將進行內部調查。11月6日，財政部召開記者會，坦言承辦廠商撰寫的抽獎程式邏輯並非一般隨機，而是「調高積極參與者的權數值，給予優先抽獎機會」，至於該邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待司法調查確認。

對此，Cheap發文表示，最初外界質疑作弊，國稅局連查都沒查，直接霸氣回「一切合法」，還稱律師全程見證，「真白癡，見證作弊嗎，律師不就見證按按鈕而已。」如今內部調查發現，抽獎邏輯是「調高積極參與者權重，優先讓他們參加抽獎」，讓他痛斥「幹Ｏ娘，這不就是分AB池作弊？」

Cheap批評，究竟是誰授權廠商調權重？財政部事先知不知情？都沒講就不了了之，「今天才說要告廠商，瞬間變成受害者，演哪齣阿？一開始公布程式碼讓大家驗證就好了，拖這麼久，還律師霸氣見證，阿不就好會見證？（標案）花了490萬，白癡嗎...比獎品總額還高。」

許多網友看完紛紛留言，「這東西要490萬？」、「律師見證奇蹟的一刻」、「查無不法，但是要告」、「利益良善，查無不法」、「這什麼第三世界國家會發生的事」、「這抽獎系統，我用ChatGPT都寫得出來，而且我還可以確保它照著遊戲規則執行，重點成本不用這麼高好嗎！」掀起熱議。

財政部調查指出，4名中獎人均非財政部與所屬機關及承辦廠商之員工、配偶及其三親等以內親屬，490萬元活動承包案也尚未支付款項，在「公事公辦」的原則下提起民事訴訟。此外，相關訴訟也要求承辦廠商須登報道歉，以賠償名譽損失。

▼財政部辦抽獎活動，有四人輪流中獎。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）