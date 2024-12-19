快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制

▲中央銀行總裁楊金龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（19）日舉行2024年第4季理監事會，會後宣布理監事一致決議利率按兵不動，即政策利率連3凍，暫不推動第8波房市管制。

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因此次利率未調整，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率將維持在各為2％、2.375％及4.25％。

至於房市管制，央行指出，今年8月中旬採取道德勸說，請銀行自主控管未來一年(本年第4季至明年第4季)不動產貸款總量，嗣於9月第七度調整選擇性信用管制措施；實施以來，資料顯示，房市交易縮減，民眾對房價上漲之預期心理趨緩，且本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。

央行進一步表示，近月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款年增率均回降，惟不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)仍居高，至11月底為37.4%。本行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案之情形，並督促其積極落實。

央行強調，未來仍將持續檢視選擇性信用管制措施之執行成效，並密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

央行今年9月時評估高房價環境下，金融業不動產授信有過度集中的風險，因此啟動第7波不動產信用管制措施，央行總裁楊金龍多次向外強調，管制成效需時間觀察，但絕不會「高高舉起、輕輕放下」，會滾動式檢討。