鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業！過來人曝辛酸面

▲鼎泰豐開出職缺。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

臺北市就業服務處於12月16日至12月19日邀集30家企業，其中「鼎泰豐」釋出140個職缺，包含餐飲服務專員、料理廚師、餐廳整理、點心學員等等，就有網友發現，鼎泰豐的洗碗作業員，薪資開出43K-45K，讓他很震驚，貼文曝光，不少網友也直呼「我要去洗碗了」。

有網友在Dcard發文，列出鼎泰豐的職缺與薪資，餐飲服務員或收銀專員的薪資47K-50K、點心學員41K至44K、料理廚師55K至59K、洗碗作業員薪水高達43K-45K、餐廳整理員40K-42K，「與其去考低薪公務員被霸凌，不如去幸福企業鼎泰豐洗碗，考低薪國考真的慘，能救一個是一個」。

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貼文曝光，許多網友大讚，「鼎泰豐根本佛心來著，這些薪水打趴許多科技公司，其他產業該強大起來惹」、「洗碗工薪水比室內設計師薪水高，可憐，從今天起開始磨練洗碗技術」、「狗才去當設備，這就轉職洗碗工程師」、「點心學員都還比神教IT學士的薪水還高，傻眼」。

也有網友點出工作的辛苦，「其實他的客流量跟工作要求這薪水才正常，他的店基本上沒有什麼非餐期的空檔時間，平常假日就能排到1000多號，大型假期我印象沒記錯是3-4千，洗碗真的就是洗到死，而外場面帶微笑，服務、專業、話術等要求，還有定期考試，他不開這薪水誰要做」、「會很開心說要去洗碗的，不知道有沒有實際在餐飲業爆炸時段洗碗過？回家絕對痛到你腰站不直，長期下來有的人手比較富貴一點的，還會長一堆汗皰疹，比較正常一點的就是會很乾，然後一直脫皮」。