23.4%的人零存款　「40歲↓平均存款數字曝」！一票驚：低到扯

▲40歲以下平均存款為13.6萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

根據yes123求職網今年3月的調查結果，40歲以下的年輕勞工中，約有39.2%的人在財務上出現赤字，且個人存款平均為13.6萬元。不過，仍有23.2%的人表示自己沒有存款。數據曝光，一票網友驚呼，「低到太扯了吧」、「我身邊朋友還真的許多都是月光族」。

根據yes123求職網調查，把收入減掉支出後，40歲以下的勞工每月財務狀況，大致分成3種情況，其中37.4%收支平衡，23.4%收入大於支出，剩下的39.2%「出現財務赤字」，連6年呈現惡化的困境。調查指出，年輕勞工名下存款平均為13.6萬元，但仍有23.2%的人是0存款，比例破紀錄，高於去年的22.1%，以及前年的20.3%；若突然失業，有34.6%的人坦言自己完全無法維持生活。

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一名從事金融業5年的網友在Threads發文，列出6項40歲以下的財務狀況，平均存款13.6萬；23%完全沒有存款；35%突然失業的話，「儲蓄完全無法支撐」；39%有財務赤字；47%有負債，而且造成沉重經濟壓力；每日實際工時為9.8小時。​

貼文曝光，底下網友驚呼，「然後一堆年輕人都在脆上面嫌人家一個月賺10萬很少，笑死」、「說真的有些人除了要養自己還要還學貸，甚至還要養父母，不是每個人的父母都可以好好照顧自己」、「結婚、雙薪，都是科技業年薪也都不錯，也是買了房子就負債」。不過有網友指出，「身邊朋友很多沒現金存款，但一堆資產投資的」、「存款低也有可能是都拿去投資；要看有沒有錢要看的不是存款，是淨資產」。