房貸戶當心！央行未祭新管制　但緊抓銀行7項放款違規

▲ 央行未推出第八波信用管制，但對銀行承作房貸高度監管中。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

中央銀行今（19）日舉行今年第4季理監事聯席會議後雖未進一步實施第八波信用管制，但央行點出當前銀行不動產貸款集中度仍高，且發現銀行在核貸上7項缺失，包括貸款成數超過法定上限、利用其他名目貸款如周轉金達到增貸目的、第2戶購屋貸款無實質需求、先收件卡位等。

央行理監事聯席會議後，央行總裁楊金龍表示，當前銀行不動產貸款集中度仍高，央行會持續審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案之情形，且督促 其積極落實，他並強調，近期央行在進行專案檢查發現銀行仍存在多項缺失態樣，未來將持續加強辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，並要求銀行落實央行規定及改善缺失。

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根據央行彙整銀行房貸業務缺失樣態共3大類、7項，包括：

（一)貸款成數超過法定上限：

借款人支付購屋（地）價款之資金，來自承貸銀行之購屋(地)貸款及另一筆貸款（如周 轉金貸款)，兩筆貸款合計之貸款成數超過法定上限。

(二)利用其他名目貸款（如周轉金）

A.辦理購屋或購地貸款，另核予借款人其他貸款額度（如周轉金），並納入擔保品抵押設定，有以其他名目增加 貸款金額之情形。

B.借款人辦理購屋貸款，另核予透支或理財周轉金等其他貸款，供借款人償 還每期應攤還本金或本息，變相給 予寬限期。

C.借款人以第1戶房貸之房屋增貸周轉金，資金用以償還該購屋貸款，以規避新購房屋應適用第2戶貸款限制。

(三)其他缺失：

A.承作購地貸款，應保留一成俟動工興建後撥貸，惟有保留不足一成情形。

B.辦理自然人第2戶購屋貸款，借款人無實質換屋需求，銀行仍給予換屋協處措施。

C.辦理購屋貸款，擔保品為預售屋，距建物完工日期尚久，即預先收取借款人貸款申請書並錄案，以適用錄案日 之較高貸款成數上限。

央行強調，未來仍將持續檢視並密切關注選擇性信用管制措施之執行成效以及房地產相關政策對房市的可能影響適時調整選擇性信用管制措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。