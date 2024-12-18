全台存款餘額曝！台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

▲台北市存款總額、人均存款都排在第一名。（圖／資料照）
記者施怡妏／綜合報導
台灣各縣市金融機構存款餘額出爐！根據統計，第一名為台北市，人均存款高達925萬元，而新北市與台中市則分居二、三名。然而，新竹市雖存款總額僅約2369億元，排在第七名，但人均存款卻高達518萬元，是全台第二名，貼文掀起討論。
有網友在Threads發文，「看一下您的金融存款有達到您居住地的平均？」根據金管會資料顯示，台灣各縣市金融機構存款餘額，台北市以超過23兆元的存款餘額穩居第一，人均存款高達925萬元，遠超其他地區。
而新北市與台中市則分居二、三名，新北市存款為餘額為7.3兆元，雖然總金額僅次於台北市，但因人口數多達404萬人，平均每人存款僅182萬元。台中市則以6.1兆元位居第三，平均每人存款為213萬元。而第四、五名則為高雄市與桃園市，存款餘額分別達5.1兆元與3.9兆元。
|縣市
|存款餘額(百萬元)
|人口數
|人均存款(百萬元)
|臺北市
|23,063,817
|2,493,210
|9.251
|新北市
|7,379,071
|4,047,112
|1.823
|臺中市
|6,114,463
|2,858,958
|2.139
|高雄市
|5,141,460
|2,731,891
|1.882
|桃園市
|3,980,585
|2,336,764
|1.703
|臺南市
|3,297,842
|1,858,873
|1.774
|新竹市
|2,369,874
|457,328
|5.182
|彰化縣
|1,934,476
|1,226,560
|1.577
|新竹縣
|1,080,976
|594,181
|1.819
|屏東縣
|805,984
|789,706
|1.021
|雲林縣
|744,480
|658,831
|1.130
|苗栗縣
|663,101
|533,063
|1.244
|嘉義市
|653,494
|262,365
|2.491
|南投縣
|590,383
|472,727
|1.249
|宜蘭縣
|541,855
|449,254
|1.206
|基隆市
|535,089
|361,497
|1.480
|花蓮縣
|458,675
|315,581
|1.453
|嘉義縣
|342,946
|479,129
|0.716
|臺東縣
|175,478
|210,272
|0.835
|澎湖縣
|102,975
|143,658
|0.717
|金門縣
|73,010
|107,908
|0.677
|連江縣
|16,937
|13,927
|1.216
在人均存款方面，台北市的9.251百萬元高居榜首，新竹市雖然存款總額排在第七名，僅約2369億元，但人均存款卻高達518萬元，排在第二名。第三名嘉義市，人均存款249萬元，第四名為台中市，人均存款213萬元，高雄市排第五名，人均存款188萬元
至於存款餘額最低的縣市，連江縣、金門縣及澎湖縣分別只有16億元、73億元與102億元，此外，花東地區如臺東縣與花蓮縣，存款餘額分別約175億元與458億元。
對此，網友紛紛表示，「嘉義人均存款居然名列第三」、「沒有把竹北單獨拉出來看，光竹北市應該也不只新竹縣那麼少耶」、「沒有把股市裡的錢算進去，參考參考」、「台北市跟新竹市都是企業存戶去拉高平均吧」、「我很抱歉我拉低大家的平均」、「拉低了，連一半都不到 」。
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