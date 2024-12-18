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全台存款餘額曝！台北市人均存款「高達925萬元」　新竹排第二

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市存款總額、人均存款都排在第一名。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣各縣市金融機構存款餘額出爐！根據統計，第一名為台北市，人均存款高達925萬元，而新北市與台中市則分居二、三名。然而，新竹市雖存款總額僅約2369億元，排在第七名，但人均存款卻高達518萬元，是全台第二名，貼文掀起討論。

有網友在Threads發文，「看一下您的金融存款有達到您居住地的平均？」根據金管會資料顯示，台灣各縣市金融機構存款餘額，台北市以超過23兆元的存款餘額穩居第一，人均存款高達925萬元，遠超其他地區。

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而新北市與台中市則分居二、三名，新北市存款為餘額為7.3兆元，雖然總金額僅次於台北市，但因人口數多達404萬人，平均每人存款僅182萬元。台中市則以6.1兆元位居第三，平均每人存款為213萬元。而第四、五名則為高雄市與桃園市，存款餘額分別達5.1兆元與3.9兆元。

縣市 存款餘額(百萬元) 人口數 人均存款(百萬元)
臺北市 23,063,817 2,493,210 9.251
新北市 7,379,071 4,047,112 1.823
臺中市 6,114,463 2,858,958 2.139
高雄市 5,141,460 2,731,891 1.882
桃園市 3,980,585 2,336,764 1.703
臺南市 3,297,842 1,858,873 1.774
新竹市 2,369,874 457,328 5.182
彰化縣 1,934,476 1,226,560 1.577
新竹縣 1,080,976 594,181 1.819
屏東縣 805,984 789,706 1.021
雲林縣 744,480 658,831 1.130
苗栗縣 663,101 533,063 1.244
嘉義市 653,494 262,365 2.491
南投縣 590,383 472,727 1.249
宜蘭縣 541,855 449,254 1.206
基隆市 535,089 361,497 1.480
花蓮縣 458,675 315,581 1.453
嘉義縣 342,946 479,129 0.716
臺東縣 175,478 210,272 0.835
澎湖縣 102,975 143,658 0.717
金門縣 73,010 107,908 0.677
連江縣 16,937 13,927 1.216

在人均存款方面，台北市的9.251百萬元高居榜首，新竹市雖然存款總額排在第七名，僅約2369億元，但人均存款卻高達518萬元，排在第二名。第三名嘉義市，人均存款249萬元，第四名為台中市，人均存款213萬元，高雄市排第五名，人均存款188萬元

至於存款餘額最低的縣市，連江縣、金門縣及澎湖縣分別只有16億元、73億元與102億元，此外，花東地區如臺東縣與花蓮縣，存款餘額分別約175億元與458億元。

對此，網友紛紛表示，「嘉義人均存款居然名列第三」、「沒有把竹北單獨拉出來看，光竹北市應該也不只新竹縣那麼少耶」、「沒有把股市裡的錢算進去，參考參考」、「台北市跟新竹市都是企業存戶去拉高平均吧」、「我很抱歉我拉低大家的平均」、「拉低了，連一半都不到 」。

關鍵字： 存款金融金管會存錢投資理財

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