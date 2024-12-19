業界憂AI產業鏈利多出盡　陸行之：訂單都逃不出台積電手掌心

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

知名半導體分析師陸行之今日發文表示，近日NVIDIA表現普普，市值排名被蘋果和微軟奪回，且半導體AI GPU產業鏈有點利多出盡的味道，但他仍和先前建議一樣，不要把台積電和NVIDIA綁在一起看，因為不管是什麼大廠的訂單，都逃不出台積電的手掌心，至於股價遲遲沒能突破，應該是因為大家擔心川普還會有什麼新的作為。

陸行之說，今年10/18曾發文，台積電美股市值破兆，之前以為要逐步邁進把第7名的 Meta幹掉，結果Meta穩坐第7，Tesla及博通趕超TSM，把台積電再打退到第10。Tesla不但趕超TSM，還想趕超跟馬斯克打嘴砲打擂台的祖克柏。

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陸行之表示，黃仁勳公司最近表現普普，又被蘋果、微軟公司拿回冠軍及亞軍寶座。由這些排名變化觀察，最近半導體AI GPU晶片設計及製造公司及相關產業鏈有點利多出盡的味道，之前說過AI GPU晶片及產業鏈的投資人像吸毒，10% 4Q24 季度增長已經無法滿足投資人的高度預期，但季增4%，年增22%的博通吹一下牛就暴漲，投資人有點開始轉向要做ASIC AI 的蘋果及博通，搞AI大語言模型應用及AI自駕Waymo的谷歌，轉向電動車賣不動但自用車自駕FSD13及AI機器人領先的Tesla。

陸行之指出，之前已經建議投資人不要把台積電跟NVIDIA綁在一起看，因爲NVIDIA營收佔比還不如蘋果，如果AMD做MI325/350/400，博通幫蘋果做 AI ASIC，Amazon找 Marvell 做Trainium 2/3、Inferentia，谷歌找台積電做3nm TPUv6，特斯拉找台積電弄 Dojo/FSD AI5，這些訂單都逃不出台積電的手掌心，但每一個客戶都是想盡辦法要取代NVIDIA的GPU訓練及推理晶片及架構。

陸行之也問，近月台積電股價在1000上下盤整遲遲無法突破，應該是因為大家擔心川普會做什麼瘋狂的舉動？TSM ADR 不是以美國市場為主的股票發行，無法列入標普500及很多index ETF，還有就是2025資本開支還是超高，現金股利再怎麼提高都低於台灣市場平均，明年20/1000殖利率只有少少的2%。