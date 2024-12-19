西班牙10億詐騙男竟在台開戶！　金管會證實8家銀行已放行

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

詐騙國際化，今（19）日財委會立委黃珊珊質詢西班牙籍男子奧納德在義大利詐騙3000萬歐元（約10.5億台幣），居然來台並在銀戶開戶，銀行到底有沒有落實KYC（認識你的客戶），金管會證實，該名詐騙男在8家銀行開戶，並擔任公司戶負責人或本人開戶。

黃珊珊對於奧納德在義大利詐騙，還逃來台灣生活5年一事向金管會質詢，金管會銀行局長莊琇媛回應，因應此次事件，已發函給各銀行需做回溯性清查，並行進行開戶控管。

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黃珊珊追問，奧納德所開戶8家銀行難道沒有做KYC嗎？國際詐騙通緝犯竟然可以在台灣開戶，洗錢防制是否淪於口號？要求金管會一個月內回復各銀行清查結果。莊琇媛說，已請求各銀行要求對開戶者負面新聞做清查和控管，當時讓該名詐騙犯開戶，可能是因為資訊落差。

除了奧納德國際詐騙犯開戶一事之外，黃珊珊還財委會上提問，許多民眾沒有把帳戶及密碼給別人，也未把錢提出去給詐騙集團，只是因為在網路上賣了一個東西，就變成詐團的共犯，即使是不起訴處分，也無法解除告誡戶的身分，對告誡戶提出更有利救濟的機制。

金管會主委彭金隆坦言，目前告誡戶的民眾高達幾10萬人，其中有無辜成為告誡戶的民眾，對此，他將向法務部協商，讓獲得法院不起訴處份的民眾，儘快能解除告誡戶身分。

