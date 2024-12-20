榮成台灣全年可保持獲利　中國工紙價格可望持續上漲

▲榮成紙業。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

榮成（1909）今（20）日舉行法說會，發言人王瑞榮表示，台灣工業用紙市況Q3受到進口紙影響，壓縮獲利空間，但11月後利差有明顯上升，榮成台灣全年應可持續保持獲利；中國部分，原紙價格持續看漲，榮成中國紙箱廠Q4有獲利，明年價格也有望維持上漲趨勢。

王瑞榮指出，中國工業用紙今年旺季比較晚，以往都是9月開始，但今年等到十一長假後，原紙才開始漲價，目前累積漲幅超過10％，且相關大廠玖龍、山鷹等也持續喊漲，市場預期川普上任後將大幅拉高關稅影響，歐美消費買方有提前備貨想法，加上中國出台刺激政策，Q4內需消費表現不錯，近期下游紙箱廠反映成本接續漲價，提升榮成中國紙箱廠Q4獲利，在需求帶動下整體原紙漲幅高於廢紙，市場環境有利紙廠盈利修復。

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針對中國工紙市場明年展望，王瑞榮說，首先大廠庫存水位應該是近年最低，低庫存對銷售環境有利，有底氣可以推升漲價，原料廢紙也漲價，成本上升有支撐原紙價格，短期內紙價有望維持向上趨勢，未來新產能投入將明顯放緩，加上12／9中國也提出要大力提振消費擴大需求，預期明年中國包裝用紙需求持續成長，市場供需趨近平衡。

王瑞榮表示，目前榮成工業用紙廠稼動率，台灣二林廠約96％，中國維持100％全產全銷，榮成去年10月湖北廠35萬噸新紙機及11月長沙新紙箱廠投產後，目前工業用紙總產能420萬噸，紙箱總產能15.6億平方米，現階段在新能源技術無重大突破前，榮成工業用紙產能已達階段性目標，未來不會再新增造紙產能，經營重心專注在落實減碳工作上，全力朝下游綠色包裝低碳紙箱擴展，持續推動設備升級及生產智慧化，提高工業用紙自用比率。



考量榮成長沙紙箱廠投產1年產能稼動率即超過8成且單月獲利，榮成規畫2025年投入新建長沙廠二期設備，金額約人民幣8000萬，投產後集團紙箱總產能可再增加1億平方米，除此暫無其他資本支出，未來每年本業穩定現金流挹注，將持續降低集團負債優化財務結構。

榮成前3季虧損1.29億元，但與去年相比有改善；11月單月合併營收為41.76億元，年增6.62%％，受業外匯損影響，合併稅前虧損5867萬元，每股稅前虧損0.05元；累計今年前11月合併營收為436.27億元，年增2.98％，合併稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。