ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

榮成台灣全年可保持獲利　中國工紙價格可望持續上漲

▲榮成紙業。（圖／記者廖婕妤攝）

▲榮成紙業。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

榮成（1909）今（20）日舉行法說會，發言人王瑞榮表示，台灣工業用紙市況Q3受到進口紙影響，壓縮獲利空間，但11月後利差有明顯上升，榮成台灣全年應可持續保持獲利；中國部分，原紙價格持續看漲，榮成中國紙箱廠Q4有獲利，明年價格也有望維持上漲趨勢。

王瑞榮指出，中國工業用紙今年旺季比較晚，以往都是9月開始，但今年等到十一長假後，原紙才開始漲價，目前累積漲幅超過10％，且相關大廠玖龍、山鷹等也持續喊漲，市場預期川普上任後將大幅拉高關稅影響，歐美消費買方有提前備貨想法，加上中國出台刺激政策，Q4內需消費表現不錯，近期下游紙箱廠反映成本接續漲價，提升榮成中國紙箱廠Q4獲利，在需求帶動下整體原紙漲幅高於廢紙，市場環境有利紙廠盈利修復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對中國工紙市場明年展望，王瑞榮說，首先大廠庫存水位應該是近年最低，低庫存對銷售環境有利，有底氣可以推升漲價，原料廢紙也漲價，成本上升有支撐原紙價格，短期內紙價有望維持向上趨勢，未來新產能投入將明顯放緩，加上12／9中國也提出要大力提振消費擴大需求，預期明年中國包裝用紙需求持續成長，市場供需趨近平衡。

王瑞榮表示，目前榮成工業用紙廠稼動率，台灣二林廠約96％，中國維持100％全產全銷，榮成去年10月湖北廠35萬噸新紙機及11月長沙新紙箱廠投產後，目前工業用紙總產能420萬噸，紙箱總產能15.6億平方米，現階段在新能源技術無重大突破前，榮成工業用紙產能已達階段性目標，未來不會再新增造紙產能，經營重心專注在落實減碳工作上，全力朝下游綠色包裝低碳紙箱擴展，持續推動設備升級及生產智慧化，提高工業用紙自用比率。

考量榮成長沙紙箱廠投產1年產能稼動率即超過8成且單月獲利，榮成規畫2025年投入新建長沙廠二期設備，金額約人民幣8000萬，投產後集團紙箱總產能可再增加1億平方米，除此暫無其他資本支出，未來每年本業穩定現金流挹注，將持續降低集團負債優化財務結構。

榮成前3季虧損1.29億元，但與去年相比有改善；11月單月合併營收為41.76億元，年增6.62%％，受業外匯損影響，合併稅前虧損5867萬元，每股稅前虧損0.05元；累計今年前11月合併營收為436.27億元，年增2.98％，合併稅前虧損2.85億元，每股稅前虧損0.22元。

關鍵字： 工業用紙獲利中國市場台灣市場榮成

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高階AI晶片頻流入中國　 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

高階AI晶片頻流入中國　 輝達要求美超微、戴爾進行抽查

近日市場傳出，美國商務部將針對輝達（NVIDIA）展開調查，要查清過去一年來，NVIDIA旗下產品是如何外流至中國，對此NVIDIA已經要求美超微和戴爾等大型客戶對東南亞的客戶進行調查。

2024-12-20 12:26
TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

TP-Link 遭禁！網通股4檔攻漲停　友訊飆第2根

根據外電報導，美國可能會自從明（2025）年禁止中國TP-Link在美國銷售，轉單效應發酵，網通廠群起上攻，友訊（2332）連飆第二根漲停板，相關族群啟基（6285）、友勁（6142）、訊舟（3047）也相繼攻克漲停板價位。

2024-12-20 11:14
美調查輝達AI晶片流入中國　分析師：完全杜絕非常困難

美調查輝達AI晶片流入中國　分析師：完全杜絕非常困難

外媒報導，美國商務部近期要求晶片巨擘輝達（NVIDIA）調查過去1年來，輝達產品如何流入中國。分析師今天表示，輝達晶片可能經由東南亞或中東等地轉運流入中國，很難完全防止流通，但美國的調查應該能有一定的遏制效果。

2024-12-20 12:19
棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強紀念幣難問世！　央行曝卡2大難題

棒球12強中華隊奪冠，外界建議央行發行紀念幣，央行今（20）日指出，目前評估銀幣發行的空間碰到開模時間長、預算編列來不及2道難題待解決。

2024-12-20 11:18
104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

規模逾3049.96億元、擁有104萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919）於今（20）日除息，每股配發0.72元，早上甫開盤最高上攻23.34元，呈現填息12.5%，雖一度翻黑，但大多緩步填息，此次股息發放日為明（2025）年1月13日。

2024-12-20 09:37
每人最高10萬！　2025勞保紓困貸款12／26開辦

每人最高10萬！　2025勞保紓困貸款12／26開辦

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部今（20）日公告，114年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行於12月26日至明年1月10日止受理申請，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

2024-12-20 09:10
蛇年生肖紀念套幣今起網路申購　每套1900元

蛇年生肖紀念套幣今起網路申購　每套1900元

中央銀行今（20）日公布第三輪生肖紀念套幣系列第九套「乙巳蛇年生肖紀念套幣」，此次仍是透過台灣銀行公開發售，每套售價1900元，民眾自今日上午10時起至12月26日止可上網預購，或在明（2025）年1月9日在台灣銀行各分行臨櫃購買。

2024-12-20 11:01
6成民眾預期年終可以領1~3個月　5成估明年會加薪

6成民眾預期年終可以領1~3個月　5成估明年會加薪

國泰金公布 12 月國民經濟信心調查結果，有50.2%的民眾預期明（2025）年薪資會調漲，有62.4%民眾預期年終獎金1~3個月，整體而言，民眾明年薪資調漲、今年終獎金月份數的預期都較2023年來得樂觀。

2024-12-20 10:33
東生華今年合併營收達成「五年翻倍」　EPS 2.7元寫近年新高

東生華今年合併營收達成「五年翻倍」　EPS 2.7元寫近年新高

東生華（8432）今日舉行法說會，由總經理楊思源主持，會中說明公司最新營運表現與未來發展規劃，東生華的合併營收也達成「五年翻倍」的成長目標，2024年底有望突破10億元，創下歷史新高。東生華今年前三季的合併營收相較去年同期成長41%，合併毛利率穩定維持在50%以上，而2023年前三季的EPS為1.2元，至今年第三季已大幅翻倍至2.7元。

2024-12-20 15:13
新造船訂單今年創17年新高　2007年散裝造最多、今年貨櫃船最多

新造船訂單今年創17年新高　2007年散裝造最多、今年貨櫃船最多

克拉克森在其近期發佈的報告中表示，2024年前11個月新船訂單達到了2159艘，1.521億載重噸，6030萬修正總噸(CGT)，比過去十年平均水準高出71%，全年新船訂單量有望達到2007年9400萬CGT以來的最高水準。2007年的新造船有四成是散裝船，今年貨櫃船佔28%、油輪佔24%。

2024-12-20 15:00

讀者迴響

熱門新聞

每人最高10萬！　「勞工救命錢」12／26開辦

雲端發票4人重複中獎　國稅局告承辦商

全台存款餘額大公開！網驚「台北市每人925萬」

鼎泰豐開缺「洗碗人員45K」　一票讚：打趴科技業

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

先探／謝金河：一個台股兩個世界

鴻海不放棄搶親日產　劉揚偉派重臣飛法國找大股東雷諾議價

打造跨世代、跨族群的共融服務　富邦以實際行動落實普惠金融

全聯倉儲台中大火釀9死　2產險公司承保營造綜合險

104萬股民安啦！　00919配0.72元緩步填息

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

台中全聯倉儲大火延燒！　滾滾濃煙遮天 傳20多人受困

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

【聾耳貓醒來見主人回家！】衝上前狂撒嬌超級萌

虞書欣鼻子沾到蛋糕　無奈喊：精心設計的啦＞＜

面對趙小僑.劉亮佐的抱抱 典典寶寶態度超反差XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366