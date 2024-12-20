東生華今年合併營收達成「五年翻倍」　EPS 2.7元寫近年新高

▲東生華總經理楊思源主持法說會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

東生華（8432）今日舉行法說會，由總經理楊思源主持，會中說明公司最新營運表現與未來發展規劃，東生華的合併營收也達成「五年翻倍」的成長目標，2024年底有望突破10億元，創下歷史新高。東生華今年前三季的合併營收相較去年同期成長41%，合併毛利率穩定維持在50%以上，而2023年前三季的EPS為1.2元，至今年第三季已大幅翻倍至2.7元。

楊思源指出，今年，東生華憑藉強大的市場洞察力與靈活的策略執行，營收持續突破新高，每股盈餘較去年同期成長1.5元，達到2.7元的近年新高，展現穩健的營運基礎與高效的資本運用能力。

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楊思源也表示，透過雙引擎2.0無機成長策略，東生華在2023年底及2024年初分別完成兩間子公司的加入，成功將產品線拓展至涵蓋8大疾病類別。在面對台灣健保藥價持續縮減的挑戰下，公司致力於提高自費藥品的營收比重，從2022年的0.4億元攀升至2024年的5.3億元，展現出市場環境的應變能力。

東生華的合併營收也達成「五年翻倍」的成長目標，2024年底有望突破10億元，創下歷史新高。今年前三季（Q1-Q3）的合併營收相較去年同期成長41%，合併毛利率穩定維持在50%以上，而2023年前三季的每股盈餘（EPS）為1.2元，至今年第三季已大幅翻倍至2.7元，為長期獲利能力奠定堅實基礎。

在產品創新與研發方面，東生華以專業實力再度取得兩張藥證：馬來西亞核准的新成分新複方藥品Amtrel諾壓錠藥證，以及台灣核准的505(b)(2)新適應症與新給藥途徑TYRVAYA乾眼症噴鼻液藥證。未來，東生華將加速16項新品專案的開發，並預期以此為基礎開拓更多市場機會，進一步提升競爭優勢。