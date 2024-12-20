配合印度經濟強勁表現　陽明海運明年2月新闢印度至西北歐航線

▲陽明海運明年2月開印度至西北歐航線。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)積極開發新市場，鑑於印度強勁的經濟表現且為全球快速成長的大型經濟體之一，今（20）日宣布明年2月將新闢印度-歐洲航線(India Ocean Express，簡稱”ISE”)，提供往返印度、斯里蘭卡及巴基斯坦至西北歐各港的貨櫃直航運輸服務，以深耕印巴次大陸往返歐洲市場，並提供客戶更多元、可靠穩定的優質貨櫃運送服務品質。

陽明高階指出，公司在印度布局還不夠，而印度是誰都不能忽視的市場，公司未來將積極開拓印度市場，這次是與韓新遠洋(HMM)與日本海洋網聯船務(ONE)合開印度-歐洲航線。

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ISE航線將於2025年2月5日啟航，首航船名資訊如下：

l Hyundai Oakland/V133W (ETA Karachi: 5th February 2025)

l Hyundai Oakland/V133E (ETA London Gateway: 16th March 2025)

陽明海運ISE航線將繞行好望角，靠港順序詳列如下：

喀拉蚩(Karachi)-哈吉拉(Hazira)-孟德拉(Mundra)-那瓦舍瓦(Nhava Sheva)-可倫坡(Colombo)-倫敦門戶港(London Gateway)-鹿特丹(Rotterdam)-漢堡(Hamburg)-安特衛普(Antwerp)-喀拉蚩(Karachi)。更多航線資訊可參考陽明海運網站。