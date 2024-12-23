黑松明年迎百年　今年營收續衝百億、全年獎金至少4個月

▲黑松舉辦年終聚餐，總經理張智鈞（左）、董事長張斌堂以及特助張建章與員工及貴賓敬酒。（圖／黑松提供）



記者廖婕妤／台北報導

黑松（1234）今（23）日舉行法說會，黑松明年邁入100周年，董事長張斌堂表示，今年前11月合併營收達95億元，主要試試到下半年氣候變化影響所致，不過法人仍看好全年營收續衝百億元；今年上半年不錯，但下半年受到氣候影響等，營收達成率比較沒有那麼好，但全年獎金仍至少有4個月。

張斌堂表示，面對飲料市場挑戰，今年飲料本業整體業績持平，主要成長動能來自黑松FIN系列，其中以「FIN好菌補給飲」成長43%表現最佳，推出第二年仍深受親子消費族群喜愛，是今年表現最亮眼的產品。

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張斌堂指出，受整體烈酒市場衰退影響，雖然黑松整體酒類業績比去年衰退5.7％，但以老酒作為品牌特色的「58金高千日醇」，則逆勢成長8.9％，而今年投入多項跨業合作的CHOYA梅酒更大幅成長15％，也是目前台灣市佔第一的梅酒。

黑松明年喜迎100周年，將以「黑松100轉動．感動」為主題，象徵這100年來黑松產品陪伴大家度過許多時光，消費者在無限次轉開黑松產品中，獲得無數次的喜悅及美好回憶。

張斌堂表示，面對市場挑戰，我們的競爭不只來自包裝飲料，在成本壓力下，必須跳脫傳統包裝飲料事業去創新再造，運用本業核心專業能力，朝多角化發展，明年我們也將重新規劃新的酒類事業服務。

張斌堂指出，明年黑松事業重心將聚焦於打造節能減碳的生產基地、提供健康歡樂產品、續約金酒並創新酒類代理事業，希望帶來更多優質產品及服務；未來也將持續秉著「誠實服務」的經營理念，落實3大營運方針「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」，延續台灣飲料業不敗的精神，為消費者帶來更多感動，成為台灣傳產業百年企業之典範。

黑松今年前3季稅後淨利為7.9億元，EPS為1.97元；累計今年前11月合併營收為95.44億元，年減2.78％。

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