外送平台結合案准駁　公平會主委：努力在任滿前有結果

▲外送平台結合案，公平會提審查時間表。（圖／記者周宸亘攝）

文／中央社

立委關注外送平台結合案的審查進度，公平會主委李鎂今天在立法院經濟委員會回應立委追問何時准駁時表示，盡量努力在任期屆滿前讓這個案子有個結果，但還要看委員會討論情形。

Uber Eats於5月14日宣布將併購foodpanda台灣外送事業，引起矚目。公平會5月14日接案，11月8日文件才齊備，原本的法定期限是12月19日之前要做出決定，公平會12月9日召開委員會議，表示此案結合後市場集中度增高、具有限制競爭疑慮，為社會關注的重大案件，決定延長審議，並將重新界定市場及估算市占率，結果最遲將於明年3月21日前出爐。

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立法院經濟委員會今天審查「114年度中央政府總預算案關於公平交易委員會單位預算及附屬單位預算非營業部分關於公平交易委員會主管：反托拉斯基金」。多位立委關注外送平台結合案的審查進度，不滿公平會對於外送平台Uber Eats與foodpanda的合併案審查期要再延長60個工作天。李鎂指出，一方面聽社會意見，一方面也要給參與結合事業說明的機會。

國民黨立委楊瓊瓔表示，為什麼很堅持要知道公平會何時准駁，因為這影響到將近15萬外送員權益和10幾萬家店商，也影響到社會對公平會的信賴度。楊瓊瓔談及，現有7位公平會委員，其中4委員職務任期於明年1月31日屆滿，雖然行政院提名李鎂續任公平會委員並為主委，但在這屆任期屆滿前完成Uber Eats及foodpanda結合案審議准駁與否，是李鎂的責任。

國民黨立委謝衣鳯也提到，此案不應該延到明年3月21日前才完成審議，那會讓外界質疑是不是為了下一屆任期，李鎂要說明清楚。

面對楊瓊瓔多次追問公平會何時准駁，李鎂最後回應，延長審議期間60個工作日，不等於延到明年3月，她盡量努力在任期屆滿前讓這個案子有個結果，但還要看委員會討論情形。

立法院經濟委員會今天審查公平會明年度預算案，包括民眾黨立委張啓楷、國民黨立委呂玉玲及民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、陳亭妃等人都呼籲，公平會在重大矚目案件上，譬如打擊詐騙和審查外送平台結合案，應拿出態度，主動積極。張啓楷強調，公平會是很重要的單位，積極性要強一點。賴瑞隆指出，公平會應展現該有的功能，不要讓人民失望。