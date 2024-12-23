韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

▲台股遇挫示意照，非指當事人。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

又有韭菜翻車事故！櫃買中心今（23）日公告，上櫃光通訊股華星光（4979）遭元大學府據點通報違約交割，由於單筆違約交割金額高達2038.7萬元遭到揭露，為今年以來第5筆上櫃個股違約交割案。

華星光近3個交易日股價並未出現大漲大跌的現象，19日以每股175元、上漲8.5元或5.11%作收；20日以171.1元，下跌3.5元或2%作收；今日以173元作收，上漲1.5元或0.87%。

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不過，華星光今日才因達有價證券達公布注意交易資訊標準，公布相關訊息。華星光（4979）被主管機關要求公布自結數，11月營業收入3.67億元，年減5.9%，稅後盈餘0.57億元，年增7.55%；每股盈餘0.4元，累計前11月EPS為3.45元。

據公開資訊華星光產品有光收發模組及光纖次模組，主要應用在資料中心、美國電信基礎建設，受惠AI浪潮、美國基建帶動，出貨順暢。

櫃買中心揭露，今年上櫃個股違約資訊達揭露標準僅5筆，除了金麗科（3228）今年4月8日出現1656.4萬元違約交割落在上半年以外，其餘4筆都在下半年發生。

依照公告，近3個月內發生4筆違約交割包括：9月12日通報上詮（3363）違約交割4502.05萬元、10月19日永豐中國科技50大（00887）違約交割1469萬2560元、10月16日陽程（3498）發生1046萬5400元違約交割，以及今日元大學府通報的華星光。