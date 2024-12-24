龍年苦悶又缺工　2025職場代表字勞資都選「穩」

▲勞資都希望明年職場能「穩」。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者廖婕妤／台北報導

2024年進入倒數1周，根據求職網站調查，回顧今年的工作狀況，勞方的職場代表字為「悶」、資方為「缺」；不過展望明年，勞資雙方都以「穩」字拿下冠軍。

根據yes123求職網調查，對於即將到來的蛇年，上班族心中的願望，有超過6成為身體健康就好、54％為升職加薪、46.6％希望每天準時下班、45.5％想要和同事相處愉快、34.3％則期待順利換工作。

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若回顧今年工作狀況，勞方在2024年的「職場代表字」前5名依序為「悶」、「亂」、「撐」、「憂」、「累」。

展望明年工作狀況，2025年的「職場代表字」前5名依序有「穩」、「升」、「順」、「翻」、「富」。

相較之下，回顧今年公司營運狀況，2024年的「資方代表字」前5名依序是「缺」、「變」、「急」、「憂」、「無」。

展望明年營運狀況，2025年企業的「職場代表字」前5名依序為「穩」、「順」、「升」、「創」、「滿」。

同時回顧過去一年，覺得在職場生活中，自己整年的表現最像十二生肖裡的哪種動物，有40.2％自認最像是牛，刻苦耐勞，腳踏實地，還有30.3%自認最像雞，勤奮不懈，全心工作。

展望2025年職場表現，有34%期許自己能像「龍」意氣風發，平步青雲；或是33.1%期許像「兔」聰明謹慎，越跳越高；或是32.3%期許像「豬」無憂無慮，享受生活。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，從「職場代表字」觀察，解讀勞資雙方心聲，像是回顧龍年，上班族生活面臨通膨壓力衝擊，薪資被物價吃掉，被迫省吃儉用，難怪心中就是一個「悶」字。

楊宗斌指出，企業在解封兩年後，卻持續面臨「缺」工問題，嚴重影響營運；不過展望蛇年，勞方對於職涯發展，仍力求「穩」定即可，資方同樣也期盼業績能「穩」步上揚。