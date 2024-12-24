美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

▲台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國宣布擬對中國大陸製造的成熟製程半導體提出「301 調查」，調查範圍包括「碳化矽（SiC）等半導體製造材料的有關行徑、政策及做法，受到此一消息激勵，聯電（2303）、力積電（6770）展開反彈行情，分別勁揚4%、5%，嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）等3檔同步亮燈漲停。

成熟晶片的效率雖遠遠不如人工智慧（AI）所需的高階晶片，應用面相當廣泛，從汽車、洗衣機、通訊到醫療器材都不可或缺，日前美國商務部長雷蒙多表示，此一產業如果高度控制在中國大陸之手，可能造成國安風險。

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啟動「301條款」授權美國貿易代表署進行調查，中國大陸的作法是否「不合理」，或「有差別待遇」，並加重美國商業負擔。

美國政府擬對陸成熟製程發動「301調查」涵蓋第三代半導體，業界人士分析，有助於產業競爭回到正常軌道，一旦展開調查開始後，中國大陸的成熟晶圓代工業者可能無法再殺價搶單，有助於產業回到健康狀況。

漢磊卡位第三類半導體，日前宣布與世界先進策略合作，合作開發8吋SiC半導體晶圓製造技術，目標於2026年下半年開始量產，屆時SiC（以約當6吋產能計算）產能翻倍至每月1.5萬片。

漢磊集團嘉晶也傳出GaN大客戶日前已通過GPU大廠驗證，打進伺服器電源市場，其GaN 6／8吋磊晶都委由嘉晶生產，6吋投片則由母公司漢磊負責。

