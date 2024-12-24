ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

多頭總司令張錫：聚焦半導體和AI概念股　布局市值型ETF掌行情

▲▼國泰投信團隊。（圖／國泰投信）

▲AI邊緣運算未來年複合成長率應能達到25%，大盤保持上攻動能。（圖／國泰投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰投信今（24）日發表「2025全球經濟展望及ETF投資新趨」，國泰投信董事長張錫指出，AI崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，明年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來3到5年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能，建議投資人可主攻緊跟大盤走勢市值型ETF。

張錫提到，自川普確認當選美國下任總統後，市場擔心川普效應再現，對全球股市帶來強力衝擊；但事實上關稅政策在施行面有一定難度，預估對通膨的影響有限，此外，關稅議題仍需時間發酵，最快得到明年下半年才較有感。明年國際上的產業發展趨勢仍會聚焦AI。近期AI題材更是成為中美科技競爭的主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，在擁有堅強的技術實力下，更應積極參與和國際接軌合作的可能，確保在AI發展路上不缺席。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏說明，美國經濟呈現長期受壓抑情形，預期接下來長債利率向上、短債利率下降是必然現象，預估最慢2025年上半年可看到殖利率曲線完成正斜率，對股債都是雙多，建議投資人核心配置仍可以AI相關產業為主，其中成熟國家表現應會優於新興市場。川普上任後，應會以「美國製造優先」、「製造業回流」、「有利美國者不監管」等大方向推展新政策，可能刺激各國廠商設立「多元基地供應鏈」，以迴避川普新政。此外，川普主張放寬加密貨幣與AI等相關政策，亦受全球關注。

國泰投信投資長鄭立誠表示，回歸台股面，隨著AI應用趨向多元，未來將整合至各類領域，成為打造各項解決方案的關鍵核心，包括城市規劃、智慧醫療、製造業等面向，有助形成完整的 AI 生態系。產業界對AI的需求也將逐漸落地至AI PC等終端電子產品，對台灣的電子產業來說，會是一波巨大的商機。

國泰投信量化暨指數事業處協理游日傑補充，其實台股不只科技股漲勢強勁，金融股同樣有看頭；受惠今年國內14家金控獲利高於預期，僅前11月稅後純益高達5,714億元，創下史上新高，年增率近6成，預期明年有望為大盤挹注更多成長動能；在明年投資建議上，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，因此選擇產業布局相對均衡的ETF會是更好的做法。投資人可善用市值型ETF及時掌握上漲行情。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

美對中國晶片展開301調查　3檔同步飆漲停

美國宣布擬對中國製造的成熟製程半導體提出「301 調查」，調查範圍包括「碳化矽（SiC）等半導體製造材料的有關行徑、政策及做法，受到此一消息激勵，聯電（2303）、力積電（6770）展開反彈行情，分別勁揚4%、5%，嘉晶（3016）、合晶（6182）、漢磊（3707）等3檔同步亮燈漲停。

2024-12-24 12:21
越跌越買！　6檔台股ETF受益人創新高

越跌越買！　6檔台股ETF受益人創新高

大盤上周大跌2.22%，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，使得台股ETF受益人數再度創高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人最新一周增加37521人，總人數續高來到1025萬8502人，統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人。

2024-12-24 09:30
台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

台股奪2024亞股最佳表現！漲幅飆近3成　韓股成最大輸家

全球股市進入2024年封關倒數，在人工智慧(AI)熱潮帶動科技股，及央行放鬆貨幣政策激勵下，亞太股市表現亮眼，根據《CNBC》報導，從今年以來至本周周一（12/23日）最大贏家是台灣，全年漲幅達28.85%，大幅領先排名第2的香港16.83%，至於最大輸家則是韓國，全年跌逾8%。

2024-12-24 12:44
鴻海進軍AR眼鏡市場　台中設產線拚明年Q4量產

鴻海進軍AR眼鏡市場　台中設產線拚明年Q4量產

鴻海科技集團（2317）宣布，將攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，憑藉Porotech領先的氮化鎵（GaN）技術，結合鴻海MicroLED晶圓製程，到封裝、光學模組一站式垂直整合服務，滿足微型顯示晶片以及AR眼鏡生產需求，提供高效能、高亮度、小型化、輕型化AR顯示解決方案，共同推動全球AR與微型顯示技術的發展。

2024-12-24 10:51
美對成熟製程祭「301」調查　聯電、力積電掀慶祝行情

美對成熟製程祭「301」調查　聯電、力積電掀慶祝行情

根據外媒路透社報導，美國拜登政府周一宣布對中國製造的成熟製程半導體進行貿易調查，這可能會對來自中國的晶片徵收更多關稅，拜登政府官員表示，「301條款」調查於1月20日，也就是下總統川普就職前啟動，並將於1月移交給他的政府完成。

2024-12-24 10:31
鴻海拚收購日產！赴法親找大股東　雷諾汽車：不予置評

鴻海拚收購日產！赴法親找大股東　雷諾汽車：不予置評

中央社19日引述產業人士披露，鴻海正在與日產汽車大股東雷諾洽談釋股意願，並派出曾是日產高層的電動車策略長關潤（Jun Seki）赴法國洽商。日媒指出，雷諾已就此回應。日本放送協會（NHK）報導，法國雷諾汽車（Renault）對此表示「不予置評」。

2024-12-24 11:26
全球搶進！台積電ADR收最高　溢價飆破25%

全球搶進！台積電ADR收最高　溢價飆破25%

台積電（2330）受惠AI題材看俏，在美掛牌存託憑證（ADR）較台股溢價幅度來到25.6%，市場在買不到台積電ADR下轉戰台股，台積電今（24）日盤中上漲15元或近1.4%，最高至1095元，今年以來漲逾84%，有望再戰新高。

2024-12-24 10:08
多頭總司令張錫：聚焦半導體和AI概念股　布局市值型ETF掌行情

多頭總司令張錫：聚焦半導體和AI概念股　布局市值型ETF掌行情

國泰投信今（24）日發表「2025全球經濟展望及ETF投資新趨」，國泰投信董事長張錫指出，AI崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，明年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來3到5年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能，建議投資人可主攻緊跟大盤走勢市值型ETF。

2024-12-24 15:57
尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

台彩總經理謝志宏今(24)日天表示，今年威力彩最大獎6.3億元，由「強運尾牙女」透過合資方式電腦選號中獎，但因為拿不出證明，多繳約4000萬贈與稅。

2024-12-24 15:24
陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

陽明估明年持續繞行好望角　提前佈局俄烏戰爭停火重建

陽明海運（2609）今（24）日舉行法說會，經營團隊表示，紅海危機何時結束無法預測，預期明年仍會持續繞行好望角，也將有助於緩解過剩運能；俄烏戰爭若結束，也準備好相關航線布局及重建。

2024-12-24 15:23

讀者迴響

熱門新聞

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

印刷廠老闆神操作！　靠3招獨得威力彩3.52億

韭菜翻車！　上櫃光通訊華星光爆2038.7萬違約交割

中華電信宣佈大調薪

花3年存100張0056　今年股息「拿了35萬」

鴻海搶日產內幕！　劉揚偉派日籍老將拚翻盤

福懋油股價跌停寫3年新低　並列25檔注意股

《拳上》策劃者曝光！　竟是台股最年輕創辦人

公司帳戶剩2240萬　美電動車廠Canoo全面放無薪假

台積電愛買金融債　不敗教主：跟著護國神山安心抱

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李榮浩感性唱〈爸爸媽媽〉　結果屁股褲子黏住超糗XD

【出嫁丟機關槍？】媽媽親手給女兒加特林 車裡狂射「壞脾氣」最後還摔爛XD

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

【泰格與雪兒】偷偷喜歡你(下)

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366