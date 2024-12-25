財劃法衝擊台電撥補、電價漲？　郭智輝：努力縮小營運變數

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

《財劃法》修正案通過後，經濟部總預算將減少近300億元，其中對於科技產業的影響非常大，包括輝達、AMD等來台投資可能受到衝擊，經濟部長郭智輝今（25）日指出，影響的詳細金額目前還沒有完整評估，但貿然改變對外商應該蠻shock；另對於台電撥補的影響，還是希望立法院能支持，經濟部會跟台電努力，將營運變數影響降低。

郭智輝表示，跟外商技術合作的約定都是長約，所以臨時的改變對他們來講應該覺得蠻shock，國際之間的這一種合作合約大部分都是長約，這樣貿然的改變，對觀感、實際上面都有非常大的影響。

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郭智輝指出，因為剛剛才遇到，影響多少目前是沒有完整的預估，那我們在想，信譽上面，就像我這一次去歐洲，我跟歐盟、幾個國家在談，他們也是說台灣是1個信賴程度很高的國家，這個信譽是長期累積下來的，我們沒有經過大家彼此的協商，貿然的改變，這個會產生一些大家的誤解。

至於經費減少是否會影響到給台電的撥補、進一步漲電價，郭智輝則說，台電的撥補還是希望立法院能夠全力支持，這是在補償過去財務上面，因為補貼民間用電不漲價的部分，1度電補貼1塊錢、是這樣累積下來，希望尋求立法院繼續給我們支持。

郭智輝強調，漲價的部分，大家都很清楚，這是審議委員會的決定，經濟部是盡量努力，來跟台電的同仁共同努力，在管理面可以做到的、可以努力的程度，我們繼續加強，希望能夠營運到這個影響的變數會比較小一點，但如果材料繼續有漲價的傾向，還是希望能夠得到大家的支持。