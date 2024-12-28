AI助攻！　全球智慧型手機購買意願上升

▲手機示意照。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／台北報導

市調機構Counterpoint Research 日前針對全球手機用戶發布調查報告，認為在生成式AI助攻下，消費者對智慧型手機購買意願上升。

相關調查同時勾勒出4大重點，包括：67% 的美國受訪者計劃升級至生成式AI智慧型手機，德國與法國受訪者則分別排名第二和第三；19% 的受訪者表示，願意多花預算購買 Gen AI 智慧型手機；寫作輔助為最受歡迎的 Gen AI 應用，其次為是圖像生成與語音助理；73% 的受訪者曾透過智慧型手機接觸生成式AI。

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Counterpoint Research 針對美國、加拿大、英國、法國、德國、波蘭及日本七國進行調查，結果顯示生成式 AI在受訪者中的知名度達到 32%。其中，北美地區的生成式AI 認知度最高，達 72%，而日本僅有 7%。

智慧型手機在推廣生成式AI 的進程中扮演至關重要的角色，約四分之三的受訪者透過智慧型手機接觸到這項技術，尤以Z世代的用戶為主。隨著智慧型手機成為日常生活中不可或缺的一部分，59% 的受訪者表示計劃在一年內購買支援生成式AI 的智慧型手機，其中以美國的需求最為強勁，其次是德國和法國。

Counterpoint Research於 2024年9月進行的調查，為了解人們對生成式AI 的認知程度、技術影響、潛在疑慮、價值提升以及其對未來智慧型手機購買決策的影響。本次調查參加人數超過 25000 人，並從中選取3535 名受訪者進行深入訪談。

在購買意願上， 59%的受訪者計劃在2025年9月前換機，選擇購買生成式AI的智慧型手機，其中美國用戶的換機意願最高。

Counterpoint Research 資深研究總監 Tarun Pathak 表示：「生成式AI的迅速普及，得益於其在個人、專業和教育領域的多樣化應用及高度易用性。日常任務，如寫作輔助、文件編輯與研究，變得更加簡便，充分表現生成式AI對用戶而言是一個無價的工具。」

Tarun Pathak指出，在各種應用中，寫作輔助因其廣泛可用性、操作便捷性及結果可驗性，成為最受歡迎的功能。圖像生成和語音助理等其他應用也逐步獲得顯著的使用。然而，由於準確性與隱私問題的顧慮，畫圈搜尋 (Circle to Search) 及會議記錄 (Call/Meeting Summaries) 等功能的使用頻率較低。

Counterpoint Research 研究總監 Mohit Agarwal 進一步分析，智慧型手機不僅是推廣生成式AI的重要推手，且透過強大的行銷推廣，使得大多數市場的消費者對這項技術有了基本了解。隨著智慧型手機成為日常生活中的核心裝置，生成式AI功能的加入已成為影響購買決策的關鍵因素。

Mohit Agarwal 認為，目前仍有許多消費者尚未充分認識內建生成式AI的優勢。根據調查結果，僅有19%的受訪者願意為購買支持生成式AI的智慧型手機支付額外預算。這意味智慧型手機製造商可能需要採取低成本入門策略，並尋求其他營收來源，如通過應用程式變現或為開發者提供大型語言模型(LLM)服務。