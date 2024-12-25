國壽1月21日提前給付17.7億滿期金、年金　總計5.5萬件保單受惠

▲國壽外觀圖。（圖／國壽提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金蛇年將至，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前夕，提前發放針對保險契約於1月21日至2月2日期間可領之滿期金/生存保險金，並統一於1月21日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.5萬件保單受惠，發放金額高達17.7億元。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國泰人壽保費的保戶，原1月29日保險費請款時間將延至2月3日。保戶應於1月24日下午3:30前，將足額保費存入扣款帳戶。為確保保戶權益，以超商、銀行/ATM自行繳費者，請於繳費期限前完成繳費；如明（2025）年1月應繳件未繳費，國壽將於明年2月11日寄發催繳通知，請保戶多加留意繳費期限。

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國壽於春節連續假期1月25日至2月2日期間，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在1月20日至1月31日之間，寬限日延期至2月8日，房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。客戶應留意預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金；若既有房貸戶有資金運用需求，亦可提前親洽國泰人壽服務中心，或透過業務人員申辦增貸。