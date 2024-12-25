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經濟部「胡迪次長」陳正祺請辭獲准　12／31正式退休

▲台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

▲時任台北市長柯文哲與總統蔡英文握手遭拱手婉拒，經濟部次長陳正祺夾在其中尷尬。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（25）日晚間證實，政務次長陳正祺近期請辭獲准，將於12／31退休，據悉他在520新內閣籌組時，就已表達請辭之意；至於新任次長，將會在通盤考量後再向外界說明。

陳正祺現年64歲，長期深耕國際談判及經貿領域，曾任經濟部國貿局長、駐美國代表處副代表兼經濟組組長、駐歐盟兼駐比利時代表處經濟組組長、經貿談判代表辦公室談判代表等，2020年8月升任政務次長至今。

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陳正祺任內處事低調，但2020年9月，時任台北市長柯文哲出席活動時原本要和蔡英文握手，但蔡英文僅以拱手致意，讓場面一度尷尬，而站在中間的陳正祺先是瞄了左邊的柯文哲，再看看右邊的蔡英文，最後將目光投向正前方，始終保持尷尬又不失禮貌地微笑，而這一幕恰巧被《ETtoday新聞雲》攝影記者捕捉，一系列照片曝光後，瞬間成為熱門迷因，還有網友發現跟卡通人物「胡迪」超像，封陳為「胡迪次長。」

▲▼陳正祺、胡迪。（合成圖／記者林敬旻、迪士尼提供）

▲陳正祺因微妙表情神似胡迪，被網友封為「胡迪次長」。（合成圖／記者林敬旻、迪士尼提供）

經濟部指出，今年520時，陳正祺就已考量經貿團隊的世代接班以及個人生涯考量，提出辭呈希望退休，當時經行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝懇談後，希望陳正祺協助團隊穩定，慰留陳正祺到年底。

陳正祺主要希望國家培養的商務人員，能夠順利接班歷練，因此年底時再次向部長及院長提出退休之意，經考量後，院長及部長也尊重其意願，准其辭職。未來接任人選也會通盤考量後再向外界說明。

關鍵字： 政務次長陳正祺經濟部退休接任

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