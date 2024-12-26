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「藥王」商機近1／3台積電營收　台廠搶插旗

精準醫療下，結合兩種以上抗原（病毒）的雙特異性抗體，可降低抗藥性問題，成了癌症治療新選擇。

▲精準醫療下，結合兩種以上抗原（病毒）的雙特異性抗體，可降低抗藥性問題，成了癌症治療新選擇。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

精準醫療時代來臨，結合兩種以上抗原（病毒）的雙特異性抗體，因可一次抓取多個不同致病因子，降低抗藥性問題，已成癌症治療新選擇，不僅熱門的抗體複合藥物（ADC）成為國際大藥廠競逐焦點；就連眼藥市場也吹起雙抗藥物風。本刊調查，全球雙抗藥物應用不斷地擴大，商機上看新台幣兆元，包括圓祥、浩鼎、聖安等台廠相繼投入插旗，企圖從國際大咖手中搶食肥美大餅。

一名正值事業衝刺時刻的急性淋巴白血病（俗稱血癌）病友，因化療無效、癌症復發而心灰意冷；此時，醫生告知，或許可試試最新的雙特異抗體藥（簡稱：雙抗），這種治療有如伸出兩隻手，一隻找出警察（免疫細胞），另一隻手抓出小偷（癌細胞），強制兩者碰面後，小偷當場棄械投降，讓病情得以控制，爭取更多時間進行骨髓移植。聽完醫生解釋，這位病友二話不說，當場簽下同意書，希望為人生搶得一線生機。

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聽完病友分享，很多人會好奇，究竟醫生口中的雙抗體藥物有這麼神奇嗎？「去年全球10大暢銷藥物，有6款是單株抗體藥，其中默沙東（MSD）針對肺癌的吉舒達（Keytruda）還拿下藥王寶座，打敗輝瑞新冠疫苗，一年就賣了250億美元，相當於台積電去年1/3的營收！」談起抗體藥物發展，圓祥生技總經理何正宏生動地向本刊描述，自美國從1986年核准第一個單株抗體藥物（以下簡稱單抗），如今獲准上市的單抗藥物超過120種，發展相當蓬勃。

只不過，單抗藥物仍有治療盲點。「比起化療用的小分子藥，單抗藥雖精準、用量與副作用都少，但對癌細胞卻不一定100％有反應，因為會產生抗藥性」。為提高癌症病患5年存活率，類似「1加1大於2」的雙抗藥物就此成為新趨勢。「它利用不同單抗藥進行組合，只須一種藥發揮作用，就能提高治癒率。」何正宏指出。

全球雙抗藥物技術在2000年左右問世，已有20多年歷史。第一款被美國FDA獲准的是安進（Amgen）2014年針對淋巴白血病的Blinatumomab，至今仍在銷售。全球目前約有13款雙抗藥上市。

「比起組合治療，雙抗藥成本較低，副作用也少承受一次。」成立才3年半的聖安生醫總經理江宏哲向本刊補充。

但雙抗藥物的開發並不容易，生物技術發展中心（DCB）主任寇怡衡對本刊分析，雙抗是透過人工基因工程組建的平台，如何找出可相互合作的抗體組合，設計難度不低，「不過，2022至2023年這兩年，獲准上市的雙抗藥多達10種，顯示技術有了突破性的進展。」他說。

正因技術有所突破，市調precedence research預估，到2034年，全球雙抗市場上看4848.8億美元（約新台幣15兆元）。

本刊調查，目前雙抗藥物也從血癌、免疫疾病，擴大應用到肺癌、胃癌等實體腫瘤上。「2021年由嬌生（Johnson & Johnson）針對非小細胞癌所開發的Rybrevant，是第一款實體癌取證成功的雙抗藥。」浩鼎研發長賴明添透露。

今年5月，安進針對小細胞肺癌的雙抗藥—Imdelltra獲得FDA加速批准，更激勵了大藥廠們紛紛加速搶進。「血液腫瘤市場規模僅實體腫瘤1/10，後者成因又比前者複雜，故任何一種癌症新藥，若能跨到實體癌，商業化價值將大幅提升。」何正宏笑著說。


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