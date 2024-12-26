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快訊／台積電持平至1085　台股開盤上漲56點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以23276.08點開出，指數上漲55.95點，漲幅0.24％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1085元；鴻海（2317）上漲1元至187.5元；廣達（2382）上漲2.5元至294.5元；陽明（2609）上漲0.3元來到77.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.45元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲390.08點或0.91％，收在43297.03點；標準普爾500指數上漲65.97點或1.1％，收6040.04點；那斯達克指數上漲266.24點或1.35％，收在20031.13點；費城半導體指數上漲54.81點或1.07％，收5173.56點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數43297.03▲390.08▲0.91%
S&P5006040.04▲65.97▲1.1%
NASDAQ20031.13▲266.24▲1.35%
費城半導體指數5173.56▲54.81▲1.07%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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