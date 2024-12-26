工研院「慧保科技」推AI理賠　壽險公會：錯誤訊息限3日內更正

▲工研院25日宣布成立保險科技新創公司慧保科技，打造全臺首創整合型AI理賠試算平台，一鍵即可估算理賠金額，讓民眾不再為複雜的保單條款困惑。圖前排左起為工研院產業服務中心執行長陳立偉、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、經濟部產業技術司創新創業科科長何彥慶、慧保科技執行長楊承益、高雄醫學大學教授何啟功、臺北醫學大學附設醫院院長施俊明，圖後排左起為錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙、國泰金控副總經理陳維銘、癌症希望基金會副執行長嚴必文、達宣智慧總經理黃氣寶、博田醫院專員吳俊賢、東元醫院課長楊懿愛。（圖／工研院提供）

記者陳瑩欣／台北報導

工研院才剛宣布成立保險科技新創公司慧保科技，打造全臺首創整合型AI理賠試算平台，號稱可以一鍵即可估算理賠金額，讓民眾不再為複雜的保單條款困惑。不過此舉引發市場憂心保險個資外洩，壽險公會今（26）日緊急發出4大聲明，強調從未授權資料給慧保科技，並限慧保科技3日內必須向外更正說明。

工研院資深副總暨協理蘇孟宗25日曾向外表示，根據財團法人保險事業發展中心資料顯示，臺灣保險滲透率位居全球第3、保險密度亞洲第4，儘管我國保單數量龐大，但實際出險保障比例卻偏低，鑑於未來新式手術、藥品與醫療器材自費比例提高，保險的支援顯得更加重要，因此需要創新技術來確保民眾能更有效的利用手中保單，得到應有的保障。

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蘇孟宗指出，工研院自2018年起致力於保險理賠試算與保單銷售科技產品研發，今年更正式Spin-off成立新創公司慧保科技，期待慧保運用AI技術，全方位重塑保險產業，為醫療、保險業者創造新藍海商機。

不過對於相關資訊，壽險公會跳出來否認，並針對「慧保科技」發出4大聲明如下：

一、保險存摺為本會與保險業者共同開發之專業服務平台，已於113年1月1日取得商標註冊。任何未經授權之機構或平台，皆不得使用此名稱。保險存摺資料之使用，須經民眾註冊並升級為白金會員後明確授權本會在特定範圍內使用，而民眾從未授權本會得將資料提供予「慧保科技」。

二、本會從未與「慧保科技」進行任何形式之合作或系統介接。該公司宣稱「整合保險存摺」之說法，完全不實。

三、本會要求「慧保科技」即刻停止不實宣傳，並於三日內公開更正說明。此類虛假宣傳資訊不僅誤導民眾，更可能危及民眾個資安全。

四、本會保留循法律途徑維護權益之權利，並提醒各界勿轉述未經查證之保險存摺相關訊息，以免觸法。

特此聲明

中華民國人壽保險商業同業公會

中華民國113年12月26日