ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股小博士

因為投資股票的重點就是沒有天花板，「玩」股票則會自我侷限，請認真「投資」好每一檔股票，不要一直玩，總有一天會玩死你自己...

投資股票大家都有共識，就是低買高賣，如何低買，這很容易判斷，基本面很好，但股價殺到不能看，或者題材性錯殺，基於公司營運還是很好的考量，這時候進場的勝率就相對高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但如何賣股？這一直都是各說各的話，而且漲一點點就賣，這完全體現人性的DNA，因為人性是貪婪而害怕失去，所以買股票套牢沒差，大家都可以凹單，因為你擁有一個「賺錢上漲的希望」，但通常就是這樣，買到的股票越爛越喜歡放長，那還不打緊，還有很多人喜歡殺下去再繼續加碼攤平，最後越攤越平，實際上已經不行了，卻還是願意做夢，也沒有停損這件事，才會有老一輩的股市魯蛇常常說的：「買股票就是拿錢買壁紙貼著而已」。

但如果遇到上漲的時候呢？通常漲一點點就賣股了，原因無他，就是害怕失去的人性作祟，倒也不是什麼主力問題，因為股票如果真的遇到大行情翻一倍以上，但持股上漲100%，通常害怕失去的人性就會提醒你該賣股了，所以每次都賺不到10%就出場，卻願意虧損30%還持續加碼，套牢的股票放到海枯石爛。

台積電就是最佳範例

說一個鮮明的例子，台積電大家夠熟悉了吧？這種稱霸全球的企業，加上近年科技族群進入超級多頭，投資幾乎等於無腦，放著就會上漲，但為什麼還是有韭菜賺不到錢？因為大家「玩法」是這樣，注意喔我是說「玩」。

來說一個2022年的例子，韭菜通常投資都沒有自己的想法，所以2021年看著台積電開始大漲，一直空手嫌貴，但2022年一開盤就大漲，所以散戶就進場追高600多元，接下來大家都很清楚，股價直接腰斬，這些人都還在，但殺到400元以下真的出現便宜價，反而又靜悄悄的，不過與此同時，台積電高層以魏哲家最有名，人人都開始抄底加碼，這邊出現第一個分水嶺：「韭菜只愛追高，大戶只愛買低」。

接下來台積電是長達兩年的套牢，直到2024年才終於突破，大家也都乖乖套著持股兩年，2024年農曆年後，台積電股價衝上700元大關，這時的大戶聞風不動，反倒是「玩」股票的韭菜們開始躁動，於是在800元大關之際，就清光持股了，其實600元漲到700元大關也不到一個月的時間，而外資持續認錯，反而韭菜清光光，因為怕回跌，接著又看到900元，只好安慰自己說：「沒關係啦有賺就好」這樣的笑話，就出現第二個分水嶺：「韭菜只愛蠅頭小利，大戶只看更長期的獲利。」

但你以為結束了嗎？並沒有，當韭菜看到台積電都沒殺回去，甚至看到破千元，所以又開始飛蛾撲火進場追高，加上自己亂賣之後，只想抄底其他更便宜的股票，於是買到一些弱勢股或爛股，把前一波報了兩年才賺一些的台積電獲利又賠光，接著看到台積電破千，心中又開始做夢追高，再度買在最高點，重新開始套牢的循環。

關於這個現象，發明地心引力的牛頓，早在幾百年前示範過一遍，他一開始買南海公司的股票，賺了一些錢就賣掉了，看著股價上漲，一樣自我安慰說「沒關係有賺就好」但繼續上漲之後，牛頓有一些朋友都沒賣掉，賺到翻天，所以牛頓就不爽，越高點就買越多，於是就在最高點進場一堆資金，接著開始泡沫化，就一路抱過一座山，傳聞牛頓虧損的資金，折合現在的資金物價水準超過新臺幣一億元以上，所以2024年的你，並不孤單。

那麼該如何解決這種心魔呢？其實我有兩套做法，而且已經實際操盤十幾年，都沒什麼問題。

第一種方式就是取回成本，這種也比較符合人性，因為害怕失去，簡單來說，假設你台積電買了100萬，後來上漲到200萬，你就賣掉一半的股票，留著100萬市值的台積電，這樣你還是可以賺到錢，但也把本金100萬領回來了，所以台積電繼續上漲，也不用擔心失去機會，因為你一直都在，但如果遇到泡沫化下殺，你已經取回本金，已經立於不敗之地，當然，理論上你也應該很清醒，台積電出場了，就不要再去買什麼台積電相關的族群了，記得要避險，買不同的族群。

第二種則是時間成本法，簡單來說，如果你抄底台積電花了100萬，但後來殺很慘，經過幾年凹單的市值終於回到100萬，這時候你要想一件事情，這種股票有這麼龐大的資金可以拉回來，怎麼可能就漲這樣而已？不過前提是你買的股票不是亂七八糟，那種亂看財經節目跟單的韭菜，這邊不適用，請轉台。以2022年台積電為例，如果已經套牢兩年，那麼你等於是用兩年時間來換取未來的獲利，這當然不可能上漲一個月就賣掉，你至少要賺回兩年的資本利得及通膨，所以再放個兩個月或者半年也剛好而已吧？都願意套牢兩年了，再放幾個月其實不過分，但後面如果趨勢真的起漲了，那麼你也不會有賣飛的問題。

最後整理一下，因為投資股票的重點就是沒有天花板，「玩」股票則會自我侷限，請認真「投資」好每一檔股票，不要一直玩，總有一天會玩死你自己。

回到我的主要論點，只要市場願意追捧，績優股就能無限上漲，不過這種機會也不是天天都有，搞不好一、兩年才有一次的行情，所以你要持續待在場內，要嘛就吃到最飽，等大幅回檔再出場，不然就是漲高了先賣股取回本金，剩下的獲利繼續滾大，至於有人會擔心下跌風險，這就多慮了，除非你一開始就不看好自己投資標的，那等於你完全不應該買這檔股票，真的想賺錢，首先就是要再買進前做好功課，當市場開始追捧你的持股也不用擔心，就好好抱著最大獲利，千萬不要自己耍笨亂賣，明明手上已經等到飆股，還要換去被市場放棄的便宜棄嬰（低價爛股），這個就是作賤自己了，把自己一手好牌打到虧錢。

本文由玩股網授權，不得轉載

關鍵字： 股票台積電韭菜

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

高雄港估今年櫃量增3.6%、營收增2.84%　明年將辦綠色燃料加注招商

高雄港估今年櫃量增3.6%、營收增2.84%　明年將辦綠色燃料加注招商

高雄港務分公司昨(27)晚發布訊息指出，今年因全球經濟平穩復甦，帶動進出口貨量，在營業收入部分，估為90.11億元，年增2.49億元，成長2.84%，預估貨櫃裝卸量約915萬箱(20呎櫃)，較去年的883萬箱成長3.6%。明年第四貨櫃中心將重新配置與招商，並辦綠色燃料加注招商及多個貨櫃碼頭改建等。

2024-12-28 09:15
SCFI連5紅　美西線漲逾9％、美東站回6000美元

SCFI連5紅　美西線漲逾9％、美東站回6000美元

最新一期SCFI運價指數連續5周走揚，本周上漲70.17點或2.9％至2460.34，其中，美西線漲逾9％、美東線則漲逾7％突破6000美元，業者指出，美國線價格仍持續看漲，美東線每40呎櫃價格上看7100美元。

2024-12-28 06:00
默克斥資逾41億元　於日本靜岡打造先進材料中心

默克斥資逾41億元　於日本靜岡打造先進材料中心

醫藥健康與電子科技大廠默克宣布將投資逾7,000萬歐元，在日本靜岡廠區興建全新的先進材料開發中心（Advanced Materials Development Center）。自 2021 年起，默克持續對靜岡廠投資，加上此次計畫，累計投資總額已超過 1.2 億歐元（約合新台幣41億元）。

2024-12-28 06:00
最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

因為投資股票的重點就是沒有天花板，「玩」股票則會自我侷限，請認真「投資」好每一檔股票，不要一直玩，總有一天會玩死你自己...

2024-12-28 06:00
AI助攻！　全球智慧型手機購買意願上升

AI助攻！　全球智慧型手機購買意願上升

市調機構Counterpoint Research 日前針對全球手機用戶發布調查報告，認為在生成式AI助攻下，消費者對智慧型手機購買意願上升。

2024-12-28 00:43
不是死守！60萬起步到年領250萬股息　退休教師咖啡園存股法

不是死守！60萬起步到年領250萬股息　退休教師咖啡園存股法

存股需要時間累積，而時間對人與企業來說都是最大的變數。存股退休老師謝士英 45 歲由 60 萬開始，至今存了 1300 張股票，年領 250 萬股息，如何讓時間成為投資的朋友，耐心打造屬於自己的咖啡園？

2024-12-28 00:12
永豐金以總金額600億元、每股53.89元　娶進京城銀

永豐金以總金額600億元、每股53.89元　娶進京城銀

永豐金（2890）、京城銀（2809）於今（27）日分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」，永豐金將以50%現金、50%換股合併京城銀，以每1股京城銀普通股將換得26.75元現金與1.15股永豐金，以永豐金今日23.6元收盤價計算，每股合併價金約53.89元，相較京城銀49.55元收盤價，溢價幅度8.76%，合併價金約599億元。

2024-12-27 20:46
快訊／永豐金砸600億「現金+換股」　取得京城銀100%股權

快訊／永豐金砸600億「現金+換股」　取得京城銀100%股權

永豐金 （2890） 與京城銀 （2809） 27日分別召開董事會決議通過「股份轉換契約」。永豐金控將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新臺幣26.75元現金與1.15股永豐金控普通股，將京城銀行納為永豐金控持股100%之子公司。

2024-12-27 20:12
鴻海劉揚偉：處分夏普零組件三大業務　日車廠整併預期中

鴻海劉揚偉：處分夏普零組件三大業務　日車廠整併預期中

鴻海董事長劉揚偉今天表示，轉投資日本夏普（Sharp）的三大零組件事業包括面板、半導體、相機模組等，將會在2025年3月底前處分完畢，鴻海有可能是接手夏普半導體事業的對象之一。

2024-12-27 19:45
京元電明年資本支出達233億元　寫公司歷史新高

京元電明年資本支出達233億元　寫公司歷史新高

封測大廠京元電子（2449）今日召開董事會，決議通過2025年度資本支出計劃，金額為新台幣218.44億元，另加計子公司資本支出共計新台幣233億元，這也寫下公司資本支出歷史新高。

2024-12-27 18:51

讀者迴響

熱門新聞

60萬起步到年領250萬股息　退休教師咖啡園存股法

快訊／永豐金砸600億「現金+換股」　取得京城銀100%股權

鴻海減少依賴中國　準備應對川普關稅

最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

台北101「最大股東」釋權　傳中信金、正大集團承接

AI助攻！　全球智慧型手機購買意願上升

《魷魚遊戲2》開播不如預期　相關概念股慘跌

「爆款鞋王」來億砸1億美元蓋印尼第3廠　總產能上看1.24億雙

SCFI連5紅　美西線漲逾9％、美東站回6000美元

台驊公告買進長榮1400張　每股均價220.92元、累積持股4700張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366