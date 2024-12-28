最佳賣股時機有兩種模式？　教你股市大戶如何賣股不賣飛！

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／玩股小博士

因為投資股票的重點就是沒有天花板，「玩」股票則會自我侷限，請認真「投資」好每一檔股票，不要一直玩，總有一天會玩死你自己...

投資股票大家都有共識，就是低買高賣，如何低買，這很容易判斷，基本面很好，但股價殺到不能看，或者題材性錯殺，基於公司營運還是很好的考量，這時候進場的勝率就相對高。

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但如何賣股？這一直都是各說各的話，而且漲一點點就賣，這完全體現人性的DNA，因為人性是貪婪而害怕失去，所以買股票套牢沒差，大家都可以凹單，因為你擁有一個「賺錢上漲的希望」，但通常就是這樣，買到的股票越爛越喜歡放長，那還不打緊，還有很多人喜歡殺下去再繼續加碼攤平，最後越攤越平，實際上已經不行了，卻還是願意做夢，也沒有停損這件事，才會有老一輩的股市魯蛇常常說的：「買股票就是拿錢買壁紙貼著而已」。

但如果遇到上漲的時候呢？通常漲一點點就賣股了，原因無他，就是害怕失去的人性作祟，倒也不是什麼主力問題，因為股票如果真的遇到大行情翻一倍以上，但持股上漲100%，通常害怕失去的人性就會提醒你該賣股了，所以每次都賺不到10%就出場，卻願意虧損30%還持續加碼，套牢的股票放到海枯石爛。

台積電就是最佳範例

說一個鮮明的例子，台積電大家夠熟悉了吧？這種稱霸全球的企業，加上近年科技族群進入超級多頭，投資幾乎等於無腦，放著就會上漲，但為什麼還是有韭菜賺不到錢？因為大家「玩法」是這樣，注意喔我是說「玩」。

來說一個2022年的例子，韭菜通常投資都沒有自己的想法，所以2021年看著台積電開始大漲，一直空手嫌貴，但2022年一開盤就大漲，所以散戶就進場追高600多元，接下來大家都很清楚，股價直接腰斬，這些人都還在，但殺到400元以下真的出現便宜價，反而又靜悄悄的，不過與此同時，台積電高層以魏哲家最有名，人人都開始抄底加碼，這邊出現第一個分水嶺：「韭菜只愛追高，大戶只愛買低」。

接下來台積電是長達兩年的套牢，直到2024年才終於突破，大家也都乖乖套著持股兩年，2024年農曆年後，台積電股價衝上700元大關，這時的大戶聞風不動，反倒是「玩」股票的韭菜們開始躁動，於是在800元大關之際，就清光持股了，其實600元漲到700元大關也不到一個月的時間，而外資持續認錯，反而韭菜清光光，因為怕回跌，接著又看到900元，只好安慰自己說：「沒關係啦有賺就好」這樣的笑話，就出現第二個分水嶺：「韭菜只愛蠅頭小利，大戶只看更長期的獲利。」

但你以為結束了嗎？並沒有，當韭菜看到台積電都沒殺回去，甚至看到破千元，所以又開始飛蛾撲火進場追高，加上自己亂賣之後，只想抄底其他更便宜的股票，於是買到一些弱勢股或爛股，把前一波報了兩年才賺一些的台積電獲利又賠光，接著看到台積電破千，心中又開始做夢追高，再度買在最高點，重新開始套牢的循環。

關於這個現象，發明地心引力的牛頓，早在幾百年前示範過一遍，他一開始買南海公司的股票，賺了一些錢就賣掉了，看著股價上漲，一樣自我安慰說「沒關係有賺就好」但繼續上漲之後，牛頓有一些朋友都沒賣掉，賺到翻天，所以牛頓就不爽，越高點就買越多，於是就在最高點進場一堆資金，接著開始泡沫化，就一路抱過一座山，傳聞牛頓虧損的資金，折合現在的資金物價水準超過新臺幣一億元以上，所以2024年的你，並不孤單。

那麼該如何解決這種心魔呢？其實我有兩套做法，而且已經實際操盤十幾年，都沒什麼問題。

第一種方式就是取回成本，這種也比較符合人性，因為害怕失去，簡單來說，假設你台積電買了100萬，後來上漲到200萬，你就賣掉一半的股票，留著100萬市值的台積電，這樣你還是可以賺到錢，但也把本金100萬領回來了，所以台積電繼續上漲，也不用擔心失去機會，因為你一直都在，但如果遇到泡沫化下殺，你已經取回本金，已經立於不敗之地，當然，理論上你也應該很清醒，台積電出場了，就不要再去買什麼台積電相關的族群了，記得要避險，買不同的族群。

第二種則是時間成本法，簡單來說，如果你抄底台積電花了100萬，但後來殺很慘，經過幾年凹單的市值終於回到100萬，這時候你要想一件事情，這種股票有這麼龐大的資金可以拉回來，怎麼可能就漲這樣而已？不過前提是你買的股票不是亂七八糟，那種亂看財經節目跟單的韭菜，這邊不適用，請轉台。以2022年台積電為例，如果已經套牢兩年，那麼你等於是用兩年時間來換取未來的獲利，這當然不可能上漲一個月就賣掉，你至少要賺回兩年的資本利得及通膨，所以再放個兩個月或者半年也剛好而已吧？都願意套牢兩年了，再放幾個月其實不過分，但後面如果趨勢真的起漲了，那麼你也不會有賣飛的問題。

最後整理一下，因為投資股票的重點就是沒有天花板，「玩」股票則會自我侷限，請認真「投資」好每一檔股票，不要一直玩，總有一天會玩死你自己。

回到我的主要論點，只要市場願意追捧，績優股就能無限上漲，不過這種機會也不是天天都有，搞不好一、兩年才有一次的行情，所以你要持續待在場內，要嘛就吃到最飽，等大幅回檔再出場，不然就是漲高了先賣股取回本金，剩下的獲利繼續滾大，至於有人會擔心下跌風險，這就多慮了，除非你一開始就不看好自己投資標的，那等於你完全不應該買這檔股票，真的想賺錢，首先就是要再買進前做好功課，當市場開始追捧你的持股也不用擔心，就好好抱著最大獲利，千萬不要自己耍笨亂賣，明明手上已經等到飆股，還要換去被市場放棄的便宜棄嬰（低價爛股），這個就是作賤自己了，把自己一手好牌打到虧錢。

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