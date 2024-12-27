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國泰產推限時海外旅綜險　一張保單升級13項保障

▲▼國泰產險旅平險。（圖／國泰產險提供）

▲國泰產推限時海外旅平綜合險。（圖／國泰險提供）

記者巫彩蓮／台北報導

新年將至，不少民眾都計畫好來一趟小旅行，依保險局公布旅綜險最新資料，截至今年9月底，旅行綜合保險（含旅遊不便險）保費收入合計15.7億元，成長幅度突破8成，國泰產險分析2024年度出海外旅遊中最常見的四大痛點，包括班機延誤、旅程更改、改降非原定機場及行李延誤等，其中「班機延誤」在國泰產險所有理賠件數裡佔比更超過八成。

為讓消費者有一個快樂的新春假期，國泰產險特別推出新春「蛇來運轉海外旅綜險限定專案」，只要投保一次，就能享有「班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失」等必備項目，更結合旅遊事故、季節特性，將「改降非原定機場、海外旅行急難救助、信用卡盜用損失、居家竊盜損失、第三人責任保險」同時升級保障額度，等於一次升級十三項保障 。

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此次專案更全面提高保障額度，旅程更改保額從3萬元提高至12萬元、班機延誤費用保額提高至每4小時6千元，每次最高1.2萬元、行李延誤費用保額同樣從3千元提高至6千元、改降非原定機場也從3千元提高至9千元，讓民眾從出發到回家都安安心心。

「蛇來運轉」海外旅綜險限定專案的保障更充足。例如專案中新增「信用卡盜用損失」保障，若旅程中信用卡不幸失竊遭盜用，理賠金額最高12萬元；另本次「海外旅行急難救助保險」保額從150萬元提高到500萬元，更加強化人身安全與醫療照護的保障。國泰產險提醒，民眾應選擇涵蓋「海外旅行急難救助保險」的旅綜險，尤其海外旅程遇到重大傷病、身故事故，更需要保險來替家屬支付可能所需的醫療轉送、遺體運送、處理善後等費用。

只要保期起日在今（27）日起至明（2025）年2月13日止，滿15足歲至未滿80歲者投保旅平險「身故失能」保額達500萬元、「傷害醫療」50萬元、「海外突發疾病醫療」50萬元，未滿15足歲者投保旅平險「傷害醫療」50萬元、「海外突發疾病醫療」50萬元，即可投保「蛇來運轉」海外旅綜險限定專案。
 

關鍵字： 國泰產險旅綜險海外旅行保障專案

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