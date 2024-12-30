漢翔全年營運看旺盤中漲逾4％　連3年獲經濟部節能標竿銀獎

▲漢翔岡山廠區發動機事業處獲113年經濟部節能標竿銀獎。（圖／漢翔提供）



記者廖婕妤／台北報導

漢翔（2634）今年前3季每股賺1.72元，手中高教機訂單陸續交機中，預期今年全年營收獲利仍可維持成長，漢翔今盤中股價漲逾4％；此外，漢翔連續3年獲經濟部節能標竿銀獎，由岡山廠區獲此殊榮。

漢翔今年前3季合併營收為280.16億元，稅後淨利為16.2億元，EPS為1.72元；漢翔堅持年度交機18架高教機的目標，雖會有少數遞延至明年1月才能交付，但原先預估會實現的預算仍將如期認列營收，同時也啟動短單接單作業，力拚全年營收獲利成長，對於明年展望也正向看待。

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漢翔表示，公司作為飛機研發製造商，今年除了經濟部「節能標竿獎」之外，還獲得商周「碳競爭力100強」企業，兩獎項都是連續3年獲得肯定，顯見公司近年致力節能減碳，發展儲能業務，兼顧營運與永續的平衡上深具成效。

漢翔指出，各廠區全年無休，岡山廠區又是發動機產製的大本營，客戶涵蓋全世界航太大廠，產線持續運作，配合公司策略，執行太陽光電發電系統建置、改善機具冷卻系統、汰換高效能冰水主機、建置空壓自動監控系統、執行ISO-50001能源管理系統、更換省電LED燈具、適化調整空調系統運轉等節能措施。

漢翔強調，公司對節能的追求，非僅限於岡山廠區，公司用心投入節能工作已超過10餘載，員工也十分踴躍響應節能措施，內部成立碳中和單位，積極推動節能減碳，永續淨零理念已成企業文化一環，近年持續導入儲能建設，逐步建構永續能源策略藍圖。