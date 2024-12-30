AI概念股橫掃台股　台積電蟬聯2024年10大熱門榜冠軍

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

Yahoo奇摩股市今（30）日公布5大財經榜單，其中2024年第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數，而在2024年台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續3年由台積電奪下。

AI帶旺電子供應鏈！相關概念股占榜4席

2024年台股表現在全世界資本市場可謂名列前茅！綜觀「年度十大熱門台股」排行榜，由半導體、AI和航運產業的龍頭股成市場關注焦點。推動台股衝上歷史新高的功臣首推連莊榜首3年的台積電（2330），由於研發、量產皆豐收，台積電股價今年幾乎翻倍，毫無疑問是投資者首重標的！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Yahoo奇摩公布2024年度「十大熱門台股榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）

另一晶圓代工大廠聯電（2303）也入榜、名列第五。電子代工龍頭鴻海（2317）近年在電動車、AI資料中心等重要業務有所斬獲，排名第二。面板大廠群創（3481）隨著虧損金額明顯收斂，董事長洪進揚強調將透過組織重整，以及與客戶深度合作，力求穩定獲利、擴大事業觸角，名列第十。

此外，台灣代工製造大廠「電子五哥」中，就有三家入席，包含排行第三的緯創（3231），其前3季獲利較去年同期增加近5成，隨著AI應用出籠，伺服器未來動能受矚目；排行第六的廣達（2382），創辦人林百里預估，未來3年將是科技業發展AI的「軍備競賽」；排行第八的英業達（2356），9月到11月營收接連創新高，顯示其在AI伺服器業務耕耘多年的成果。在航運股方面，陽明（2609）、長榮（2603）攻佔第四和第七名，顯示出地緣政治衝突下貨櫃業龍頭的規模經濟優勢；第九名的長榮航（2618）則受益於電商、AI伺服器、半導體機台等包機需求持續強勁，加上海運塞港外溢效應受投資人歡迎。

Q4爆紅台股榜成中小型股天下 AI占據半壁江山！

第四季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃榜單成唯一贏家。本季冠軍由神達（3706）搶下，因其與Intel、AMD合作開發產品的利多獲關注；LED封裝業者立碁（8111）在矽光子題材加持下，吸引投資人目光，拿下第二名。通訊廠友訊（2332）受惠於中國網通廠TP-Link資安危機的轉單效應成焦點，排名第六。生技廠順藥（6535）則因其研發的腦中風進入解盲階段成話題，排行第十。

▲Yahoo奇摩公布2024年度第4季「十大爆紅台股榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）

此外，受到AI熱潮帶動，相關概念股也是本季另一要角、占榜6席！電池大廠順達（3211）因未來機器人帶動鋰電池商機，引起投資人關注，排名第三。同樣是光通訊廠的眾達-KY（4977）、聯光通（4903）受益於AI運算帶動傳輸速度的高需求，分列第四、第八名；鴻海集團旗下的鴻準（2354），因參與鴻海研發的AI伺服器液態冷卻機櫃獲關注，排行第五；同時，軟體代理廠零壹（3029）、電子零組件廠菱光（8249），也分別受AI影響，提高企業數位轉型需求、關注機器人研發議題入榜，分列第七、第九。

台股2024熱搜：

科技股霸榜6席！鴻海、大亞同冠亞 金融航運熱點交鋒

2024無疑是股市風起雲湧的一年！綜觀整份榜單，仍是科技股的天下，今年的榜首由表現強勁的鴻海（2317）奪下，其一度狂飆到最高234.5元的股價震撼整個市場；甫在12月初召開法說會的大同（2371）則在重電事業方面頗有斬獲，手握150億元訂單金額更獲法人肯定，奪下亞軍。半導體產業方面，相較一路穩操勝券的護國神山台積電，第四名的聯發科（2454）藉著耕耘5G和AI領域異軍突起，市場對其晶片技術創新和強勁的營收保持高度關注；封測龍頭日月光投控（3711）則受惠於AI 晶片需求提升，今年業績一路長紅，日前更斥資30.2 億購買位於后里中科園區的廠房；其他上榜的科技股還有在11月營收暴漲的電子零件股神達（3706）、隨著全球倉儲機器人需求大增而股價起飛的廣運（6125），兩者分列第六、第十名。

金融股方面，將與台新金控合併的新光金（2888）是14家金控中唯一出現單月虧損者，加上「新新併」公平會確定將審查延長至明年1月底，各界持續關注其對台灣金融市場的影響，名列第八；航海王陽明（2609）則受益於紅海運輸問題懸而未決，明年美國線、歐洲線的長約價格看好，名列第九。ETF方面，復華台灣科技優息（00929）隨著科技股一路高歌猛進，以高股息代表之姿拿下第三；元大美債20年（00679B）則深受美國聯準會降息循環影響，使長天期美債格外引起市場關注。

【2024年度十大熱搜台股/ETF榜】

鴻海（2317）

大同（2371）

復華台灣科技優息（00929）

聯發科（2454）

元大美債20年（00679B）

神達（3706）

日月光投控（3711）

新光金（2888）

陽明（2609）

廣運（6125）

另外，這分調查也公告2024年第4季「五大爆紅ETF榜」、「十大熱搜台股及ETF榜」、2024年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」。第四季ETF榜則受到中國振興經濟政策影響，與中國相關的ETF占榜三席，並由元大滬深300正2拔得頭籌。

2024年度ETF高息款霸榜



在「年度五大熱門ETF榜」中，開創台灣月配息趨勢的復華台灣科技優息（00929）拿下年度第一，充分表現出台灣投資人對高股息ETF的喜愛！拿下第二名的群益台灣精選高息（00919）為季配息ETF，日前更換成份股時，以股價相對合理的傳產股取代漲多但獲利衰退的8檔電子股，以強化未來配息率。

排行第三的國泰永續高股息（00878）強調ESG與高配息並重的選股方法，高達9%以上的現金殖利率獲投資人青睞；從發行就話題不斷的元大台灣價值高息（00940）則拿下第四；最資深的高股息ETF鼻祖元大高股息（0056）則是名列第五，雖然相近商品眾多，但今年來元大高股息的受益人數持續增加，且含息報酬率達到8%，因此仍是大多數投資人配置資金的重要對象。

【2024年度五大爆紅ETF榜】

復華台灣科技優息（00929）

群益台灣精選高息（00919）

國泰永續高股息（00878）

元大台灣價值高息（00940）

元大高股息（0056）

Q4爆紅ETF吹「中國風」

至於2024年第4季「5大爆紅ETF」可說是瀰漫著一股「中國風」！受惠於中國大陸政府推出的一籮筐經濟政策，元大滬深300正2（00637L）順勢奪下本季榜首，與此同時，中信中國高股息（00882）和富邦恒生國企正2（00665L）也分別拿下第3及第5名，即使這兩檔皆屬槓桿型ETF，仍不減投資人對其高度關注。

排行第2的是號稱「市值型ETF進化版」的國泰台灣領袖50（00922），其持有超過20%的金融股，更有超過30%為台積電，可以讓投資人完整掌握半導體和AI概念股長期趨勢，因此受到配息、成長潛力並重的投資人青睞；排行第四的則是永豐ESG低碳高息（00930），在碳費開徵之際，也吸引關注ESG議題的投資人留意。

【2024年第4季5大爆紅ETF榜】

1. 元大滬深300正2（00637L）

2. 國泰台灣領袖50（00922）

3. 中信中國高股息（00882）

4. 永豐ESG低碳高息（00930）

5. 富邦恒生國企正2（00665L）