ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI概念股橫掃台股　台積電蟬聯2024年10大熱門榜冠軍

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

Yahoo奇摩股市今（30）日公布5大財經榜單，其中2024年第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數，而在2024年台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續3年由台積電奪下。

AI帶旺電子供應鏈！相關概念股占榜4席
2024年台股表現在全世界資本市場可謂名列前茅！綜觀「年度十大熱門台股」排行榜，由半導體、AI和航運產業的龍頭股成市場關注焦點。推動台股衝上歷史新高的功臣首推連莊榜首3年的台積電（2330），由於研發、量產皆豐收，台積電股價今年幾乎翻倍，毫無疑問是投資者首重標的！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Yahoo奇摩公布2024年度「十大熱門台股榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo奇摩公布2024年度「十大熱門台股榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）

另一晶圓代工大廠聯電（2303）也入榜、名列第五。電子代工龍頭鴻海（2317）近年在電動車、AI資料中心等重要業務有所斬獲，排名第二。面板大廠群創（3481）隨著虧損金額明顯收斂，董事長洪進揚強調將透過組織重整，以及與客戶深度合作，力求穩定獲利、擴大事業觸角，名列第十。

此外，台灣代工製造大廠「電子五哥」中，就有三家入席，包含排行第三的緯創（3231），其前3季獲利較去年同期增加近5成，隨著AI應用出籠，伺服器未來動能受矚目；排行第六的廣達（2382），創辦人林百里預估，未來3年將是科技業發展AI的「軍備競賽」；排行第八的英業達（2356），9月到11月營收接連創新高，顯示其在AI伺服器業務耕耘多年的成果。在航運股方面，陽明（2609）、長榮（2603）攻佔第四和第七名，顯示出地緣政治衝突下貨櫃業龍頭的規模經濟優勢；第九名的長榮航（2618）則受益於電商、AI伺服器、半導體機台等包機需求持續強勁，加上海運塞港外溢效應受投資人歡迎。

Q4爆紅台股榜成中小型股天下　AI占據半壁江山！
第四季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃榜單成唯一贏家。本季冠軍由神達（3706）搶下，因其與Intel、AMD合作開發產品的利多獲關注；LED封裝業者立碁（8111）在矽光子題材加持下，吸引投資人目光，拿下第二名。通訊廠友訊（2332）受惠於中國網通廠TP-Link資安危機的轉單效應成焦點，排名第六。生技廠順藥（6535）則因其研發的腦中風進入解盲階段成話題，排行第十。

▲▼Yahoo奇摩公布2024年度「十大熱門台股榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲Yahoo奇摩公布2024年度第4季「十大爆紅台股榜」。（圖／Yahoo奇摩提供）

此外，受到AI熱潮帶動，相關概念股也是本季另一要角、占榜6席！電池大廠順達（3211）因未來機器人帶動鋰電池商機，引起投資人關注，排名第三。同樣是光通訊廠的眾達-KY（4977）、聯光通（4903）受益於AI運算帶動傳輸速度的高需求，分列第四、第八名；鴻海集團旗下的鴻準（2354），因參與鴻海研發的AI伺服器液態冷卻機櫃獲關注，排行第五；同時，軟體代理廠零壹（3029）、電子零組件廠菱光（8249），也分別受AI影響，提高企業數位轉型需求、關注機器人研發議題入榜，分列第七、第九。

台股2024熱搜：

科技股霸榜6席！鴻海、大亞同冠亞　金融航運熱點交鋒

2024無疑是股市風起雲湧的一年！綜觀整份榜單，仍是科技股的天下，今年的榜首由表現強勁的鴻海（2317）奪下，其一度狂飆到最高234.5元的股價震撼整個市場；甫在12月初召開法說會的大同（2371）則在重電事業方面頗有斬獲，手握150億元訂單金額更獲法人肯定，奪下亞軍。半導體產業方面，相較一路穩操勝券的護國神山台積電，第四名的聯發科（2454）藉著耕耘5G和AI領域異軍突起，市場對其晶片技術創新和強勁的營收保持高度關注；封測龍頭日月光投控（3711）則受惠於AI 晶片需求提升，今年業績一路長紅，日前更斥資30.2 億購買位於后里中科園區的廠房；其他上榜的科技股還有在11月營收暴漲的電子零件股神達（3706）、隨著全球倉儲機器人需求大增而股價起飛的廣運（6125），兩者分列第六、第十名。

金融股方面，將與台新金控合併的新光金（2888）是14家金控中唯一出現單月虧損者，加上「新新併」公平會確定將審查延長至明年1月底，各界持續關注其對台灣金融市場的影響，名列第八；航海王陽明（2609）則受益於紅海運輸問題懸而未決，明年美國線、歐洲線的長約價格看好，名列第九。ETF方面，復華台灣科技優息（00929）隨著科技股一路高歌猛進，以高股息代表之姿拿下第三；元大美債20年（00679B）則深受美國聯準會降息循環影響，使長天期美債格外引起市場關注。

【2024年度十大熱搜台股/ETF榜】

鴻海（2317）
大同（2371）
復華台灣科技優息（00929）
聯發科（2454）
元大美債20年（00679B）
神達（3706）
日月光投控（3711）
新光金（2888）
陽明（2609）
廣運（6125）

另外，這分調查也公告2024年第4季「五大爆紅ETF榜」、「十大熱搜台股及ETF榜」、2024年度「十大熱門台股榜」、「五大熱門ETF榜」。第四季ETF榜則受到中國振興經濟政策影響，與中國相關的ETF占榜三席，並由元大滬深300正2拔得頭籌。

2024年度ETF高息款霸榜

在「年度五大熱門ETF榜」中，開創台灣月配息趨勢的復華台灣科技優息（00929）拿下年度第一，充分表現出台灣投資人對高股息ETF的喜愛！拿下第二名的群益台灣精選高息（00919）為季配息ETF，日前更換成份股時，以股價相對合理的傳產股取代漲多但獲利衰退的8檔電子股，以強化未來配息率。

排行第三的國泰永續高股息（00878）強調ESG與高配息並重的選股方法，高達9%以上的現金殖利率獲投資人青睞；從發行就話題不斷的元大台灣價值高息（00940）則拿下第四；最資深的高股息ETF鼻祖元大高股息（0056）則是名列第五，雖然相近商品眾多，但今年來元大高股息的受益人數持續增加，且含息報酬率達到8%，因此仍是大多數投資人配置資金的重要對象。

【2024年度五大爆紅ETF榜】

復華台灣科技優息（00929）
群益台灣精選高息（00919）
國泰永續高股息（00878）
元大台灣價值高息（00940）
元大高股息（0056）

Q4爆紅ETF吹「中國風」

至於2024年第4季「5大爆紅ETF」可說是瀰漫著一股「中國風」！受惠於中國大陸政府推出的一籮筐經濟政策，元大滬深300正2（00637L）順勢奪下本季榜首，與此同時，中信中國高股息（00882）和富邦恒生國企正2（00665L）也分別拿下第3及第5名，即使這兩檔皆屬槓桿型ETF，仍不減投資人對其高度關注。

排行第2的是號稱「市值型ETF進化版」的國泰台灣領袖50（00922），其持有超過20%的金融股，更有超過30%為台積電，可以讓投資人完整掌握半導體和AI概念股長期趨勢，因此受到配息、成長潛力並重的投資人青睞；排行第四的則是永豐ESG低碳高息（00930），在碳費開徵之際，也吸引關注ESG議題的投資人留意。

【2024年第4季5大爆紅ETF榜】

1. 元大滬深300正2（00637L）

2. 國泰台灣領袖50（00922）

3. 中信中國高股息（00882）

4. 永豐ESG低碳高息（00930）

5. 富邦恒生國企正2（00665L）

關鍵字： AI台股ETF台積電鴻海

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

長榮航年終獎金7個月　明年再調薪4％

長榮航年終獎金7個月　明年再調薪4％

長榮航（2618）今年獲利預計將再創新高，年終獎金發放也毫不手軟，繼去年發出6個月年終後，據悉今年將發出7個月、明天就會入帳，且明年還會調薪4％，改寫過去紀錄。

2024-12-30 13:03
台新玫瑰卡奪2024信用卡熱搜王座　前10強榜單一文看

台新玫瑰卡奪2024信用卡熱搜王座　前10強榜單一文看

年底消費精打細算，不知道刷哪張卡最划算？Yahoo奇摩今（30）公布2024年度「十大熱搜信用卡」排行榜1，讓大家輕鬆掌握最夯回饋！今年由旅遊相關信用卡成主流，有超過半數與國外高回饋相關的信用卡入榜；而LINE Pay、街口支付等行動支付的高使用率也讓有相關回饋的信用卡備受青睞。

2024-12-30 13:00
AI概念股橫掃台股　台積電蟬聯2024年10大熱門榜冠軍

AI概念股橫掃台股　台積電蟬聯2024年10大熱門榜冠軍

Yahoo奇摩股市今（30）日公布5大財經榜單，其中2024年第4季「十大爆紅台股榜」由中小型股橫掃全榜，其中AI相關概念股更爆紅占榜逾半數，而在2024年台股大盤延續先前漲勢，半導體、AI和航運產業的龍頭股，仍是最受市場關注的標的，冠軍更連續3年由台積電奪下。

2024-12-30 12:58
濟州航空墜機179人罹難！股價重摔16%　摜至史上新低

濟州航空墜機179人罹難！股價重摔16%　摜至史上新低

南韓濟洲航空（Jeju Air）發生一架波音737-800客機墜毀空難，機上179名乘客全數罹難，僅2名空服人員生還，導致濟洲航空在台北時間今（30）日上午8點半以後急殺逾16%，觸及歷史新低6920韓元。

2024-12-30 08:53
綠岩能源預計明年Q2登興櫃　搶攻越南目標1GW超大型開發案

綠岩能源預計明年Q2登興櫃　搶攻越南目標1GW超大型開發案

綠岩能源拓展東南亞再生能源再傳捷報，在越南成功取得重要進展，目標鎖定開發總量1GW的超大型太陽能開發案，涵蓋水面型、地面型太陽能，預計將供電給知名3C集團，未來也將與當地台商和企業用電大戶以企業能源採購（CPPA）、直接購電（DPPA）兩種模式進行合作。

2024-12-30 14:43
快訊／台股收盤下跌85.48點　台積電持平至1090

快訊／台股收盤下跌85.48點　台積電持平至1090

台股今（30日）開低走低，加權指數終場下跌85.48點，以23190.2點作收，跌幅0.37％，成交量2666.2億元。

2024-12-30 13:36
2024台股ETF人氣王！00878寫4大紀錄　明年重押AI題材

2024台股ETF人氣王！00878寫4大紀錄　明年重押AI題材

高股息ETF今年席捲全台，成為熱搜關鍵字，盤點市場受益人第一大的國泰永續高股息（00878）今年帶給投資人多項驚奇表現，包括受益人數、基金費用、規模、定期定額等表現，創下00878成立以來多項全新紀錄。

2024-12-30 12:34
聯發科遭爆明年天璣9500採 2+6核心　搭載台積電N3P製程

聯發科遭爆明年天璣9500採 2+6核心　搭載台積電N3P製程

根據海外論壇Reddit貼文透露，聯發科（2454）明年要推出的旗艦晶片天璣9500將會採用2+6的CPU配置，繼續採用基於Arm的設計，包括Cortex X930和Cortex A730，同時還將採用台積電N3P製程，引起眾多網友討論，不過原作者已經此則貼文刪除，但除了這則貼文外，有關天璣9500的消息也意外透露，天璣9500的時脈速度可能比高通Snapdragon 8 Elite還要慢。

2024-12-30 12:12
漢翔全年營運看旺盤中漲逾4％　連3年獲經濟部節能標竿銀獎

漢翔全年營運看旺盤中漲逾4％　連3年獲經濟部節能標竿銀獎

漢翔（2634）今年前3季每股賺1.72元，手中高教機訂單陸續交機中，預期今年全年營收獲利仍可維持成長，漢翔今盤中股價漲逾4％；此外，漢翔連續3年獲經濟部節能標竿銀獎，由岡山廠區獲此殊榮。

2024-12-30 11:46
財劃法修正114年度總預算重編？　主計長：沒有要重編

財劃法修正114年度總預算重編？　主計長：沒有要重編

行政院發言人李慧芝日前說，財劃法修法沒有設定生效日期，總統一旦公布，3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。行政院副秘書長李國興今天表示，李慧芝原意是針對未明定施行日期所產生的衝擊表達憂心，並不是要重編。行政院主計總處主計長陳淑姿強調，沒有要重編總預算案。

2024-12-30 11:32

讀者迴響

熱門新聞

投保職業工會注意！勞保局公布2家欠繳保費　將暫拒給付

長榮航年終獎金7個月　明年再調薪4％

IC設計廠前進CES　展示邊緣AI成果

鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

2024抽籤股2檔中獎率破7成　三商壽本周四撥券迎考驗

濟州航空墜機179人罹難！股價重摔16%　摜至史上新低

聯發科遭爆明年天璣9500採 2+6核心　搭載台積電N3P製程

2024台股ETF人氣王！00878寫4大紀錄　明年重押AI題材

4檔ETF定期定額27個月績效揭曉！

台新玫瑰卡奪2024信用卡熱搜王座　前10強榜單一文看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366