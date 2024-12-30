Q Burger饗樂餐飲1／6登興櫃　拚10年達2000店

▲Q Burger饗樂餐飲董事長鄭瑞賓。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

連鎖早餐店Q Burger饗樂餐飲（7797）將於明年1／6正式登錄興櫃，每股參考價為118元，Q Burger今年前11月合併營收達20.28億元，超越去年表現，董事長鄭瑞賓表示，目前擁有近200間直營門市、逾千人團隊，明年目標開出500間門市，長期目標拚5年1000家、10年達2000家。

鄭瑞賓分享，Q Burger擁有逾1200名員工，目前全台共有373間門市，其中185間為直營店，是連鎖早午餐賽道中，唯一直營佔比近5成的品牌，客單價180元、外送客單較高約260元，單店年營業額可達約1050萬，比競業多出1倍；透過此次前進資本市場，來吸引更多人才與資源，北中南全面加速展店，目標在2025品牌門市至少再開130間直營店，使總店數突破500間，2030年拚達1000家、2035年要達2000家店，且6都將只開放直營、內部員工創業加盟與現有加盟主複數展店。

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海外布局方面，鄭瑞賓指出，目前台灣、日本、韓國、中國、越南、新加坡、馬來西亞等7國商標申請完成，還有美國、加拿大等2國商標正在申請中，會加速海外布局，但先把台灣站穩，讓世界速食業的龍頭用歡迎的角度與其合作，想要用直營的方式去海外，但也不排除海外理念相同的品牌企業合作。

鄭瑞賓表示，Q Burger在2019年推出品牌APP，目前已累積超過118萬會員，為門市貢獻逾5成消費營收，明年Q1將推出新版APP，進行消費者服務體驗的溫度與生活化互動升級，看好2026年創造會員數與消費力規模倍數成長。

鄭瑞賓指出，Q Burger是一個Boss養成平台，公司秉持的是「年輕人照顧年輕人」使命，特別建立整套Hello Boss養成計畫，公司特別提出了1萬美元內部創業加盟方案，符合任職兩年表現績優等條件的員工即可申請，此方案只要自己準備新台幣32萬元，就可立即擁有1家Q Burger全新門市開始當老闆；公司也預計提撥8000萬獎金池預算，激勵年輕人積極展店與提升門市經營績效。