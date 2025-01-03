CES 2025不容錯過的5項AI+商機　台廠摩拳擦掌準備大秀新品

科技業年度風向球，美國消費性電子展CES 2025登場，預期邊緣AI應用如AI PC、機器人、AR/VR、自駕汽車及近期最夯的機器人都將是重要題材，台廠亦摩拳擦掌準備大秀新品，可望牽動概念股走勢。

【文／吳旻蓁】

有著科技產業風向球之稱的「國際消費電子展（CES 2025）」，將於二五年一月七日至十日在美國拉斯維加斯登場。本屆ＣＥＳ主題為Connect Solve Discover Dive In（連結、解決、發現、潛入），除持續聚焦於人工智慧（ＡＩ）、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用，亦以半導體技術為核心，為市場帶來ＡＩ伺服器、AI PC、新顯卡、網通、電玩、WiFi 7、自駕車及人形機器人等各式應用。

其中，在產業界加速投入ＡＩ相關產品和概念之下，將看到更多ＡＩ的應用面出現。尤其當生成式ＡＩ被更廣泛採用，運算也將逐漸朝邊緣擴展，意即更貼近終端使用者。研究機構普遍看好邊緣ＡＩ應用需求將持續增溫，根據IMARC Group表示，二三年全球邊緣人工智慧市場規模達一五四億美元，至三二年將達七○九億元，未來智慧城市、工作全自動化、零售業、智慧農業、智慧醫療、智慧居家等，都將需要ＡＩ邊緣運算裝置的協助。

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邊緣ＡＩ成長性強

而Precedence Research則預估，二四年全球邊緣人工智慧市場規模約為二一一．九億美元，預計到三四年將達到約一四三○．六億美元；也就是說，二四年至三四年的年複合增長率（CAGR）為二一．○四％。另，市調機構預估二七年邊緣運算硬體市場規模將達二七．二億美元，二二至二七年的年複合成長率為二○．八％，軟體潛在市場空間更大，預估二八年邊緣智能運用市場規模將達一一一三億美元，二三至二八年的CAGR為十五．七％。

所謂邊緣ＡＩ，指的是在本地端或邊緣設備上運行人工智慧模型，而非依賴雲端伺服器來處理數據。這種技術允許設備在數據生成的地方即時進行處理，從而減少延遲、提升反應速度，並減少對網路頻寬的需求，這對於延遲敏感的場景像是自動駕駛汽車、智慧城市和工業物聯網（IoT）等將大有助益。

再者，穩定性與可靠性以及數據安全性亦是邊緣ＡＩ之所以受到廣泛關注的原因。邊緣運算因在本地處理數據，讓敏感數據不需傳輸即可進行處理，因而能降低風險，提升數據的隱私性和安全性，特別適合對數據安全要求高的領域如醫療、金融等。且有別於雲端運算模式，一旦碰上雲端服務器出現故障或網路連接中斷，將可能導致整個系統運行受影響；對此，邊緣運算因可在無需連接到中央伺服器的情況下獨立運作，因此即使網路連接中斷，設備依然可以正常工作，可顯著提高系統的整體穩定性和可靠性，受需要不間斷運行的場景應用所需，如工業自動化系統和智慧家庭裝置等。

綜上來看，摩根士丹利就預測二五年邊緣ＡＩ將成為科技產業的主要成長主力，輝達全新超小型生成式ＡＩ開發者套件「Jetson Orin Nano Super」問世，代表輝達將全力進攻邊緣運算ＡＩ；而超微則以Spartan UltraScale+等FPGA晶片鎖定智慧醫療及科學運算相關商機，同樣瞄準邊緣運算ＡＩ龐大商機。（全文未完）

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