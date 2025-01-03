ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

CES 2025不容錯過的5項AI+商機　台廠摩拳擦掌準備大秀新品

圖／先探投資週刊 提供

科技業年度風向球，美國消費性電子展CES 2025登場，預期邊緣AI應用如AI PC、機器人、AR/VR、自駕汽車及近期最夯的機器人都將是重要題材，台廠亦摩拳擦掌準備大秀新品，可望牽動概念股走勢。

【文／吳旻蓁】

有著科技產業風向球之稱的「國際消費電子展（CES 2025）」，將於二五年一月七日至十日在美國拉斯維加斯登場。本屆ＣＥＳ主題為Connect Solve Discover Dive In（連結、解決、發現、潛入），除持續聚焦於人工智慧（ＡＩ）、物聯網（IoT）與元宇宙的實際應用，亦以半導體技術為核心，為市場帶來ＡＩ伺服器、AI PC、新顯卡、網通、電玩、WiFi 7、自駕車及人形機器人等各式應用。

其中，在產業界加速投入ＡＩ相關產品和概念之下，將看到更多ＡＩ的應用面出現。尤其當生成式ＡＩ被更廣泛採用，運算也將逐漸朝邊緣擴展，意即更貼近終端使用者。研究機構普遍看好邊緣ＡＩ應用需求將持續增溫，根據IMARC Group表示，二三年全球邊緣人工智慧市場規模達一五四億美元，至三二年將達七○九億元，未來智慧城市、工作全自動化、零售業、智慧農業、智慧醫療、智慧居家等，都將需要ＡＩ邊緣運算裝置的協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邊緣ＡＩ成長性強

而Precedence Research則預估，二四年全球邊緣人工智慧市場規模約為二一一．九億美元，預計到三四年將達到約一四三○．六億美元；也就是說，二四年至三四年的年複合增長率（CAGR）為二一．○四％。另，市調機構預估二七年邊緣運算硬體市場規模將達二七．二億美元，二二至二七年的年複合成長率為二○．八％，軟體潛在市場空間更大，預估二八年邊緣智能運用市場規模將達一一一三億美元，二三至二八年的CAGR為十五．七％。

所謂邊緣ＡＩ，指的是在本地端或邊緣設備上運行人工智慧模型，而非依賴雲端伺服器來處理數據。這種技術允許設備在數據生成的地方即時進行處理，從而減少延遲、提升反應速度，並減少對網路頻寬的需求，這對於延遲敏感的場景像是自動駕駛汽車、智慧城市和工業物聯網（IoT）等將大有助益。

再者，穩定性與可靠性以及數據安全性亦是邊緣ＡＩ之所以受到廣泛關注的原因。邊緣運算因在本地處理數據，讓敏感數據不需傳輸即可進行處理，因而能降低風險，提升數據的隱私性和安全性，特別適合對數據安全要求高的領域如醫療、金融等。且有別於雲端運算模式，一旦碰上雲端服務器出現故障或網路連接中斷，將可能導致整個系統運行受影響；對此，邊緣運算因可在無需連接到中央伺服器的情況下獨立運作，因此即使網路連接中斷，設備依然可以正常工作，可顯著提高系統的整體穩定性和可靠性，受需要不間斷運行的場景應用所需，如工業自動化系統和智慧家庭裝置等。

綜上來看，摩根士丹利就預測二五年邊緣ＡＩ將成為科技產業的主要成長主力，輝達全新超小型生成式ＡＩ開發者套件「Jetson Orin Nano Super」問世，代表輝達將全力進攻邊緣運算ＡＩ；而超微則以Spartan UltraScale+等FPGA晶片鎖定智慧醫療及科學運算相關商機，同樣瞄準邊緣運算ＡＩ龐大商機。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2333期精彩當期內文轉載》
◎封面故事：AI自駕的兩檔指標股
◎特別企劃：高價股比價效應 大盤的燈塔
◎國際趨勢：美股大黑馬 奔騰的一年
◎中港直擊：杯弓蛇影 北京大考驗的一年
【最新活動看板】
◎先探i投資YouTube開播了
◎先探i投資Podcast《談股論金》每週一晚上更新
◎加入先探Telegram掌握第一手投資情報！
◎跟著生技女王腳步，奠定生技產業基本功
◎【免費講座】生技巡迴講座 你不可不知的細胞治療商機
◎【先探講堂】走圖小天后林穎 退休存股好標的ETF
◎【先探講堂】許博傑操盤人的必修致勝課
◎【先探講堂】2025先探投資雙老師 朱家泓+林穎
◎先探一年52期送8期先探【週年慶感心回饋】
◎先探一季13期送《老謝的世界紀行》一本

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

10檔台股ETF受益人創高　00919獲年度人氣王

台股ETF在2024年大放異彩，以年度來看，總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬5836人雙雙創下歷年新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底資料顯示，群益台灣精選高息（00919）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、永豐ESG低碳高息（00930）、復華富時高息低波（00731）、元大中型100（0051）共10檔創下新高。

2025-01-03 09:51
2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

聯名卡退場風潮延續，台北富邦銀行公告「廣三SOGO百貨聯名卡」正式啟動退場，自即日起停辦申請新卡，原持卡人可繼續用到今年6月30日，7月1日起全面停卡；中信銀也公告，Yahoo聯名卡自今年起停止受理申辦新卡。

2025-01-03 07:00
7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

113年7-8月統一發票即將在下周一（1月6日）兌獎到期，其中有4名千萬中獎人至今沒有現身，有民眾在嘉義繳100元停車費中獎未領，財政部呼籲幸運兒速速現身，以免和財神爺擦身而過。

2025-01-03 06:00
快訊／台積電漲15元至1080　台股開盤大漲186點

快訊／台積電漲15元至1080　台股開盤大漲186點

美股4大指數跌多漲少，台股今（3日）以23018.56點開出，指數大漲186.5點，漲幅0.82％。

2025-01-03 09:02
幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

區塊鏈與加密貨幣基礎設施提供商幣安，已在巴西獲得巴西中央銀行的核准，收購一家持有當地牌照的券商機構。此舉彰顯幣安達成全球第21個合規的里程碑。

2025-01-02 23:29
證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

證交所今日公布6檔注意股，其中錼創科技-KY創（6854）因最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達189.58%，因此被列入。

2025-01-02 23:25
台灣資本市場新雙引擎：AI與永續並行

台灣資本市場新雙引擎：AI與永續並行

2024年，台灣IPO市場在全球經濟挑戰下表現優異，掛牌家數與募資額雙雙創下新高，分別達67家和新台幣576億元，顯示出台灣資本市場的強勁動能。其中，AI 與永續，兩大熱門議題，也將是驅動台灣資本市場發展的雙引擎。展望2025年，資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長徐明釧提醒，ESG永續資訊的揭露複雜度堪比財報，企業如欲進入資本市場，應儘早與會計師及券商討論IPO策略，並提前規劃完善的揭露流程和系統，確保符合主管機關及投資人對永續資訊的要求。

2025-01-02 22:45
長榮鋼先漲再連6跌！今逆勢收紅　提前開獎去年11月每股賺0.38元

長榮鋼先漲再連6跌！今逆勢收紅　提前開獎去年11月每股賺0.38元

長榮鋼（2211）股價連漲12天再連跌6天，今（2）日在台股大跌203點下，以上漲1.3元或1.46%、90.5元 作收，由於股價波動大，遭強制公布去年11月每股賺0.38元。

2025-01-02 17:58
快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

擁有逾77萬股民的台股ETF元老、元大台灣50（0050）今（2）日公告上半年配息明細，每股預定配2.7元，即將在1月17日除息，1月16日為最後買進日。

2025-01-02 16:41
日本去年補助全固態電池逾6.6億美元　中、韓商業化進程緊追在後

日本去年補助全固態電池逾6.6億美元　中、韓商業化進程緊追在後

根據TrendForce最新《全球固態電池市場發展趨勢報告（2025）》，日本政府以2030年左右實現全固態鋰電池商用化為目標，近年擴大提供相關研發資金。經濟產業省（METI）2024年發佈了《電池供應保證計畫》，至年底共批准四大全固態電池相關的研發案，補助金額最高約達6.6億美元。全固態電池性能優於傳統液態鋰電池，且有望進入商用階段，日本對這項技術寄予厚望。

2025-01-02 16:16

讀者迴響

熱門新聞

威力彩貳獎開出1注　獎金5195萬

7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

三商壽抽籤股出籠　股價跌破6.3元現增價

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

AI狂熱！輝達2024年市值「漲超2兆美元」

證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

洗頭小弟變董座　all in拚出上億身家

幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366