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台新金控2025旺年會！席開千桌萬人齊聚　摸彩總獎金創新高

▲▼台新金控今(4)日舉辦「2025旺年會」 。（圖／公司提供）

▲台新金控「2025旺年會」今(4)日盛大登場，董事長吳東亮與夫人彭雪芬在員工熱烈歡呼下進場，臺北台新戰神球員及啦啦隊Taishin Wonders也受邀出席，炒熱現場氣氛 。（圖／公司提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新金控於今（4）日中午在台北南港展覽館舉行2025企業旺年會，邀請金控及旗下子公司、海內外據點同仁逾1.1萬名員工與貴賓到場共襄盛舉，席開超過千桌，規模再創歷年新高，現場期待尾牙摸彩，不但總獎金反映經營績效往上加總，中獎率更是突破7成，寫下台新旺年會新紀錄。

台新金控董事長吳東亮特別帶領團隊，與同一天也在南港展覽館舉辦旺年會的新光金控團隊及同仁互道新年好，並預祝大家蛇年行大運。

吳東亮偕同夫人彭雪芬出席台新旺年會，在台上除感謝同仁一整年的辛勞與付出，為台新再創營運佳績，並期許2025年可以開創新局更上一層樓。

▲▼台新金控今(4)日舉辦「2025旺年會」 。（圖／公司提供）

▲台新金控「2025旺年會」今(4)日登場，董事長吳東亮(圖左)與夫人彭雪芬(圖右)一同出席，感謝全體員工一整年的辛勤付出，期許新的一年再創佳績。(圖：公司提供）

吳東亮表示，台新金控營運穩健成長，海外據點亦新增日本福岡支行，為企業再添營運動能。此外，眾所矚目的台新金控與新光金控合併案，在經過大家的努力後，已順利完成送件，持續朝向最後一哩路邁進。

台新金控長期以來致力推動ESG永續發展，上個月公布的道瓊永續指數，連續7年入選「世界」和「新興市場」成分股，並於銀行產業中名列全球與臺灣第一，證明台新認真永續，獲得國際高度肯定。

此外，台新在支持體育方面，同樣成果斐然，除長期贊助南投空手道隊、女子高球選手、HBL高中籃球聯賽、台新女子路跑活動，讓台新連年獲頒教育部體育推手獎、運動企業認證肯定；旗下職籃球隊臺北台新戰神，成軍首年更打入國內職籃冠軍賽，為台灣籃球開創歷史新頁。

今年台新旺年會不僅參與人數與摸彩獎金創新高，更精心準備五星級飯店佳餚，並邀請戰神啦啦隊Taishin Wonders上台熱力演出，一次滿足味覺與視覺饗宴。

此外，台新也延續過往傳統，由台新員工組成表演聯隊演出，凝聚大家士氣。今年亦首次在會場設置扭蛋機與投籃機，讓員工用餐之餘，還可以參與遊戲互動，增加活動趣味性。

▲▼台新金控今(4)日舉辦「2025旺年會」 。（圖／公司提供）

▲台新金控今(4)日舉辦「2025旺年會」，董事長吳東亮(圖左)與夫人彭雪芬(圖右)在員工熱烈歡呼下進場，現場席開逾千桌，氣氛High翻。（圖：公司提供）

台新身為智慧好夥伴，旺年會抽獎也採用數位形式、加速流程，合計發出多達7,600個獎項，讓大家可以開心而歸。為表達對員工的感謝之意，活動的尾聲，吳東亮更攜手夫人彭雪芬上台，再加碼200萬元獎金給同仁，讓2025台新金控旺年會畫下完美句點。
 

關鍵字： 台新金控旺年會摸彩獎金ESG永續啦啦隊

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