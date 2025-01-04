勞保投保上限逾8年未調　逾300萬人面臨高薪低報

▲勞保局。（圖／記者廖婕妤攝）

文／中央社

勞保投保薪資分級上限超過8年未調整，勞保局統計，目前投保最高薪資級距新台幣4萬5800元者已達313萬人、占總投保人數32%，未來將卡在勞保天花板面臨「高薪低報」。

勞保投保薪資是用來計算勞保保費和各項保險給付的基礎，因此根據法規規定，雇主替勞工投保勞保時須以勞工薪資對照勞工保險投保薪資分級表，依照分級表的薪資級距投保。

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假設一名勞工每月薪資為新台幣3萬6000元，雇主就必須對照勞保投保薪資分級表，替勞工投保在第8級3萬6301元至3萬8200元間，並以投保薪資3萬8200元為月投保薪資，後續勞工保費、申請給付等都會使用3萬8200元作為計算基礎。

勞動部勞保局公布114年最新勞保投保分級表，從最低工資2萬8590元開始至最高投保薪資級距4萬5800元共12級，意即即便勞工的每月薪資多於4萬5800元，雇主替勞工投保時也只能投保在4萬5800元的級距。

►勞保投保上限調整加劇財務負擔 學者看法分歧

根據勞保局歷年統計數據，投保最低工資級距的人數往往都是最多，但在112年時，投保最高級距者已正式超越投保最低工資級距的人數、達317萬6872人，也代表有300多萬人已抵達或超越勞保的天花板，未來將處於「高薪低報」。

勞保投保分級表近30年來曾2次打開「天花板」，從1998年將天花板調高至4萬2000元後，歷經8年才又調高至4萬3900元，後又經過近10年才調高至4萬5800元；這2次調整時，投保最高級距者占總投保人數比例分別為18%及25%，而距離上次調整已是8年前，如今投保最高級距者已占總投保人數1039萬3546人的32%，遠超過過去占比。

勞動部2023年底時曾對外表示，只要每調高一級投保薪資上限，勞保負擔就會增加1500億元，若要調整上限必須與勞保年改通盤檢討。

對於勞動部說法，台灣勞工陣線秘書長孫友聯告訴中央社記者，勞保投保薪資上限過去兩次調高都是因為選舉因素，建議勞保投保上限調整應跟最低工資連動，像是可以研議當最低工資調整後就應該依比例調整投保上限，而不是隨意執行。

孫友聯強調，勞保是綜合性保險，牽涉到勞工的老年給付，相較於勞退、災保等更為複雜，因此要調高上限也應制度化且回應每一個世代對基金貢獻的比例。

他舉例，不同世代加入勞保會因為當時勞保費率不同而對基金有不同貢獻，調高投保薪資上限後如果最終給付還是一樣，會有不同世代公平性的問題，這些在調整投保薪資上限時都應被考量進去，避免加重勞保財務負擔。