科技年度盛會CES本週登場　台廠不缺席搶攻AI訂單

▲CES。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

全球規模最大科技展會CES即將在下週登場，此次台灣廠商也將前往美國拉斯維加斯，並大秀旗下最新科技及產品，不只筆電大廠如華碩、宏碁等參展，就連群創、友達、威剛等廠商也都將參與，儘管不一定有在展場內設攤，但多有私人包廂開放客戶參觀，各家董座也都飛美國親征，想藉此機會談下大單。

除此之外，國際AI龍頭廠NVIDIA也將參展，執行長黃仁勳更將再展前進行主題演講，外界也關注，NVIDIA在AI部分釋出的最新技術和展望，以及機器人相關應用進展。

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面板大廠群創此次將在美國拉斯維加斯，首次提出「和諧駕乘體驗 “HUE” (Harmonious User Experience)」產品設計理念，大秀多項整合型座艙影像解決方案，同時亦提出新一代OLED顯示技術應用。CarUX致力提升汽車內外飾設計的自由度，且為客戶提供更多差異化的彈性空間設計；此外，在智慧座艙設計方向，CarUX除了以安全性為首要考量因素外，更結合實用性與娛樂性功能，致力引領智慧車用領先趨勢，開拓最新市場商機。



友達則將以Display HMI解決方案領導供應商之姿，於CES 2025，與子公司BHTC盛大展示友達智慧座艙，透過「Infinite Future, Unlimited Possibilities」展示主題為核心，帶來駛往未來移動的全新樣貌。新一代友達Smart Cockpit 2025融合卓越的Micro LED顯示效果、人性化操控體驗和嶄新突破的車用運算方案，淬鍊出突破傳統思維的智慧座艙解決方案，激發車內設計新概念，為乘用者帶來前所未有的移動體驗，邁向宛如置身時空異境、漫遊沉浸式的無邊際座艙饗宴。

另外，威剛則宣布攜手旗下電競效能品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」，以主題 “Innovate for a Better Tomorrow” 參加CES國際消費性電子展，於美國拉斯維加斯威尼斯人酒店Titian # 2204展出，同時推出線上展覽，提供全球消費者不受時間、地域限制，無時差體驗全系列創新產品。

此外，IC設計廠也不缺席，擷發科技（7796）於2024年成功於台灣興櫃掛牌，也即將在CES中首次出擊，擷發科技將首度正式展出與聯發科共同合作的工業級Genio AI物聯網平台與獨家研發的「極速IC設計研發平台」所為客戶設計的客製化晶片，有信心以Made in Taiwan的半導體實力，積極進入全球消費電子市場。



作為CES 2025展會核心亮點之一，擷發科技將聚焦展示其獨家研發的「極速IC設計研發平台」。該平台縮短了NFC晶片從與客戶共同制定規格到量產的時間，僅需12個月便成功協助客戶開發出兼具高效能與成本優勢的晶片方案。其中，近期推出的NFC控制器晶片，以廣泛應用於零接觸支付、裝置配對、無線充電與品牌保護等多種工業和消費性應用，充分展示了其多功能性和高度整合性的技術優勢，其高輸出功率、高效能以及具有市場競爭力的價格，成為消費電子應用領域的焦點。



擷發科技在「AI軟體服務平台」領域占據領先地位。與聯發科的戰略合作中，配合推出了首款工業級寬溫版Genio AI物聯網平台，為工業自動化提供全新解決方案。該平台融合台積電6奈米製程類神經處理器（NPU）與擷發科的AI優化技術，實現高效能與低功耗的完美平衡。不僅填補了市場對低延遲、高效能AI解決方案的需求空白，也奠定了擷發科作為全球AI產業推動者的地位。



擷發科技董事長楊健盟表示：「參加CES 2025對擷發科來說是個絕佳機會，不僅展現了我們的ASIC設計服務與AI軟體設計的技術與實力，也反映了我們對全球市場的規劃與目標。從『極速IC設計服務』到『AI軟體服務平台』，我們創新的技術與商模將持續為全球產業創造更多無可取代的價值。」