2025年首發！2銀行聯名卡不玩了　百貨卡7月喊掰掰

▲信用卡示意照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

聯名卡退場風潮延續，台北富邦銀行公告「廣三SOGO百貨聯名卡」正式啟動退場，自即日起停辦申請新卡，原持卡人可繼續用到今年6月30日，7月1日起全面停卡；中信銀也公告，Yahoo聯名卡自今年起停止受理申辦新卡。

北富銀表示，因為與聯名卡合作團體的合約將在2月28日到期，今年7月1日起正式停卡，持卡人適用的廣三SOGO百貨優惠可用至6月30日止。

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另外，依《信用卡業務機構管理辦法》第 39 條規定，將為您換發新卡，若廣三 SOGO 聯名卡具有悠遊卡功能，將換發「富邦 J 卡(現金回饋／具悠遊卡功能)」；若原卡無悠遊卡功能，則換發「富邦 J 卡(現金回饋／無悠遊卡功能)」。

北富銀表示，新卡預計自今年3月24日起，以掛號寄至持卡人的帳單地址，但持卡人若是不同意換卡，則須在2月28日前透過銀行數位客服取消換卡。

至於原持卡人未用完的紅利點數，可以轉換到名下的其他張北富銀信用卡正卡，若是沒有其他有效紅利點數譬用卡正卡，銀行將會以1點紅利兌換0.03元的比例折算現金，沖抵次月帳單抵銷刷卡費，若於折算為刷卡金時已無持有本行任何有效信用卡時，將以溢繳款方式退還。

除了北富銀聯名卡喊卡以外，中信銀近期也公告1月1日起，Yahoo聯名卡停止受理新卡申辦，不過原持卡人權益不受影響，由於該卡主打Yahoo購物中心消費享最高6%回饋、周五狂歡迦贈最高200萬刷卡金，獲中信銀官網推薦評為4顆星以上。