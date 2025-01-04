美股ETF 2024年吸金36兆刷新高　華爾街看衰「今年掀倒閉潮」

▲美股。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

台股股民瘋ETF，美股也一樣！根據統計，美國交易所ETF在去（2024）年迎來1.1兆美元（約折合新台幣36兆元）資金流入，寫下35年以來的歷史新高，幾乎是2023年5970億美元（約折合新台幣19.7兆）資金的兩倍；但根據《彭博》報導，雖然ETF去年繳出豐收的一年，然而今（2025）年成長可能會面臨許多障礙。

報導稱，分析師認為，美股ETF在去年大受歡迎是因為美國牛市、創新加密貨幣和期權產品的出現以及投資人對低成本、流動性ETF的日益青睞。

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雖然有些人認為，ETF今年將有機會打破去年紀錄，但國際投資研究機構晨星（Morningstar）ETF分析師Bryan Armou表示，金融市場推出的新產品可能超出投資興趣，尤其當中包含複雜的投資策略，並非每項產品都能受到投資人歡迎。

Armou預測今年市場上可能出現ETF倒閉潮，並且數量創下紀錄。

資產管理公司在2024年關閉約186檔基金，其中91%的規模不到2.5億美元，Armor預計今年底將飆升，超越2023年創下的253檔基金紀錄。

Armor說：「產品如此多，許多ETF無法實現營利並生存，原因是它們沒有足夠獨特和足夠吸引力來吸引資產。」

Cerulli Research統計顯示，ETF平均壽命在2023年首見下降，到去年初，已經跌破5年。

Cerulli副總監Matt Apkarian表示，一些基金公司意識到，他們必須更迅速地關閉無法吸引資產的基金，並重新部署資源。

