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0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」　揭市值型ETF關鍵

▲台股投資資料照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股投資資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股神探

市場上的投資理財影片或文章，大概九成以上的專家都鼓勵投資市值型ETF，只要每年歐印就能保底7%-9%，投資賺錢的想像當然是很美好，只不過還是有一些風險還是要逆風提醒你注意。

投資ETF熱潮，除了高股息ETF之亂，還有一種是鼓吹投資市值型ETF，甚至連投顧老師都帶會員買市值型ETF，感覺就是要告訴大家，買市值型ETF就是保證獲利，年化報酬率從7-9%，甚至10%以上的都有，重點是不用花腦袋，用雙位數的年化報酬率試算績效，幾百萬就能輕鬆滾到幾千萬。

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所以搞到最後，現在任何不懂財經皮毛的網紅都能說上幾句，說了長篇大論的財經或總經觀點之後，結論就是叫你買市值型ETF。

但不知道你有沒有仔細想過一個問題：台灣50已經上市21年了，如果歐印台灣50這麼有效，為什麼是到了這幾年才開始流行？

之前幹嘛去了？

原因也不難猜，市場的牛熊循環，小循環三年就可能會有一次，大循環五到十年出現一次，通常下跌就沒人會講投資了，所以投資理論或試算績效永遠都很漂亮，投資市值型ETF的年化報酬率奇高無比，因為都是從創新高的時候往回算，最低點到最高點都一直在市場裡面的數據。如果是經歷空頭暴跌三成以上的時候去回測，例如2008年、2015年、2018年、2020年、2022年，你會發現市值型ETF的年化報酬率會低很多，甚至腰斬，但這個不會有人算給你看。

以過去台股、美股幾十年來的統計數據顯示，通常都是三牛一熊，也就是多頭平均一次可以走三年，接著輪替到空頭是一次走一年，如果這個理論按規律走的話，2025到26年就很有可能出現下跌，因為台股上一次的空頭是2022年，走了一整年才重新回到多頭，所以2025年就會進入多頭的第三年。

2022年不管是0050或006208都下殺超過三成以上，這是近兩年很少財經節目或頻道在談的下跌風險，因為人性都不喜歡談論風險，尤其是我手上有的股票，更是不喜歡聽到有人說壞話，會引起酸民的不爽，所以大部分的專業機構或財經專家即便知道這些總經風險，但也不會提醒大家這件事，我這個頻道要說真話，也算是相當逆風。

還有一點是，大家搶買ETF都只想賺錢而已，加上不少人是2023年底才開始進場投資的小白，隨便無腦買高股息ETF都是三成、五成起跳的績效，對於風險自然也不會太在意，但2024年就開始被教育了，高股息績效幾乎都不太好，到了年底開始有原本存高股息的變節到存市值型ETF，可以預期下次遇到空頭，這些變節的人又會中招。

這裡我提醒你要小心兩件事，避免下次再一次遇到回檔，把辛苦一、兩年的獲利都吐還給市場。


第一個就是不要借錢ALL IN：這兩年很多人看到指數創新高，就開始解定存又借錢壓身家，連預備金都全部拿去投入在0050，但卻忘記遇到空頭年的慘況，不只配息變少，為了每個月還款可能還必須賣掉虧損部位變現，所以投資還是要量力而為。

第二個就是不要亂質押：因為多頭行情下，大家借錢借到失心瘋，乾脆把手上的股票或ETF通通拿來質押，只不過加碼的資金還是買相同的ETF，只要遇到熊市肯定容易斷頭，因為不管是高股息或市值型根本不抗跌，買100萬的0050，質押借出60萬拿去做其他投資或花用，維持率抓130%斷頭，也就是說殺到78萬市值要補錢，如果遇到2022年的情況，最慘可能跌到剩下65萬，不只沒錢補維持率，還要連帶清償欠款跟累計的利息，到時候就會很慘。

但這也不是告訴你準備要崩盤，恐嚇你要全部賣光光，因為市場很難猜，要一直待到最後才能賺到最多錢，摩根大通有統計過標普500指數，20年的時間，你只要錯過10天最大漲幅，就會錯過50%的報酬，如果為了下跌就空手，錯過更大的獲利就可惜了，所以提供兩個解法讓你參考，在你長期投資大盤指數的過程中，遇到崩盤比較不會受重傷。

持有冷門股
第一種方式是投資冷門股，之前我有說過好幾次，也做了幾隻影片的篇幅在介紹冷門股，以市場資金流動性來說，台股在多頭期間有六成以上的資金都集中在電金相關族群，但只要股市開始反轉，通常都來不及反應，因為資金流竄的速度太快，直接暴跌給你看，所以你把錢放在電金以外的族群，很可能可以避開空頭跌最凶的那段。


例如說是營建、航運、其他等族群，營建跟航運就不用多說，通常只要大盤出現爆量下跌，這兩個族群就容易開出紅盤，至於其他都是相對冷門的產業，這種股票不只冷到沒有成交量，同族群的上市櫃股票也很少，所以無法形成一個產業族群，就會被歸納在其他類，因為平常也沒什麼法人或大戶會買，遇到崩盤下跌的時候，當然也會比較抗跌，甚至會出現逆勢上漲。

投資非景氣的權值股
如果買中小型的冷門股沒自信，或者不喜歡投資營建、航運這種景氣循環股的人，其實也可以考慮自行加碼其他相對抗跌的績優權值股，以0050來說，扣除電金族群之後，大概就剩下中華電、統一，這兩大產業龍頭，我們先前影片已經有介紹過，就不多說，但要額外提的是，因為股票佔台股權重夠高，所以也能跟著大盤多頭上漲，如果遇到崩盤下殺，長期營運不會有太大的影響，甚至因為基本面跟高股息的保護，經常出現逆勢上漲的表現。

結論
投資要預先想到風險，不要只想贏錢，要思考輸了怎麼辦，投資市值型ETF不是不好，畢竟股市長期仍多頭發展，但就要提前想到崩盤造成整體資產縮水的風險，很有可能一口氣把累積幾年的獲利全都吐回去，配置一些冷門股或大型績優股對你來說沒損失，指數上漲還是能賺錢，但下殺就多了一個抗跌因子，甚至還能多領到一些股息，領股息也會增加信心，對你有利無害。

本文由《玩股網》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： ETF台股市值型0050006208

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