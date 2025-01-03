7-8月統一發票兌獎倒數！4張千萬無人領　繳百元停車費中獎未現身

▲113年7-8月統一發票示意照，非中大獎發票。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

113年7-8月統一發票即將在下周一（1月6日）兌獎到期，其中有4名千萬中獎人至今沒有現身，有民眾在嘉義繳100元停車費中獎未領，財政部呼籲幸運兒速速現身，以免和財神爺擦身而過。

財政部指出，雖然統一發票兌領期限到1月6日為止，普獎可以在超商兌領，但千萬元特別獎兌領必須在指定地點上班時間執行，實際上能兌領時間只剩今天（1月3日）與下周一（1月6日），若是選擇在指定金融機構兌領，要在第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等單位營業時間內領取才行。

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▲113年7-8月未兌領千萬大獎。（圖／翻攝財政部官網）

趕快確認本期還有沒有尚未對領獎的發票，尤其目前還有4張千萬元特別獎沒人領：

1、臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮

▸食品200元（雲端發票）

2、桃園市大溪區員林路1段168號｜自由聯盟生鮮超市

▸飲品99元（傳統紙本）

3、嘉義市西區杭州三街69號旁停車場｜嘟嘟房

▸停車費100元（電子發票證明聯）

4、高雄市鳳山區鳳林路13號｜白巷子

▸飲品135元（電子發票證明聯）

