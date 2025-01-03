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先探／Q1人氣流量股

圖／先探投資週刊 提供

過去一年台股上漲近30％，僅次於那指，AI帶領相關產業獲利大增，以及金融股爭氣大賺，新的一年又有機器人產業加入，不管是業績成長或是高息利題材兼具，仍是可以看好的一年。

文／方亞申

二四年截至十二月三十日為止，以科技股為主的那斯達克指數漲幅高達二九．八％，居全球主要股市之冠；費半則上漲二十．三八％；標普指數累漲逾二三．七％，放諸全球表現都相當優。不過影響二五年元月美股表現的兩大變數將是川普一月二十日就職後首波政策，與二十八日美國聯準會一月例會決議。市場預期在二五年可能因通膨復燃而立場偏鷹，而川普上任首日預料簽署至少二五項行政命令，範圍涵蓋移民、能源與加密貨幣等多個領域。首要變數是川普上任後推動哪些政策與其影響。經濟學家警告，若川普對多國進口商品加徵關稅、對企業實施減稅與限制移民，恐推升通膨，連帶加劇聯準會貨幣決策難度並衝擊金融市場。

企業獲利向上 台股看漲

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二四年通膨雖逐步緩解，但依然高於聯準會設定的二％目標。聯準會預估，二五年核心個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）將達二．五％，高於先前預測的二．二％。聯準會將於一月二十八日召開二五年首場貨幣政策會議，會議結果勢必對美股帶來影響。聯準會二四年降息三次，並表示基於通膨前景不明，二五年可能減少降息次數，美元指數也停留在強勢的一○八上下。

另一方面隨著美企一月陸續公布二四年第四季業績後，市場將再次面臨考驗。據倫敦證交所集團（ＬＳＥＧ）數據顯示，投資人預期二五年每股盈餘將成長十．三三％，低於二四年預估增幅十二．四七％。但川普行情可能提振銀行、能源與加密通貨等部分產業前景。而美中科技相互制裁，從ＡＩ、高階到成熟製程，以及重要原物料，隨著美國總統換人，是否加重相互卡脖子力道，對全球經濟影響至大。

不過美股高總市值公司越來越多，由於川普的強勢，令國外廠商重返美國設廠生產，就將享有減稅；否則將課以高關稅，一手棍子、一手蘿蔔，資金流向美國，高總市值股及中小型股都將受惠，目前蘋果總市值接近四兆元、輝達及微軟在三．一至三．四兆美元；谷歌及亞馬遜來到二．三兆美元上下；臉書及特斯拉則來到一．三至一．五兆美元上下；台積電ＡＤＲ及博通在一兆美元上下。科技股總市值將超過一兆美元者達九家，加上股神的波克夏、禮來藥廠等美國高總市值公司增多，使得美股總市值幾乎達全球六○％，代表金融實力強大。

一旦美股及經濟持續向上，對台股就較有利；當然市場擔心川普再度出現參選前說台灣搶走美國技術及工作機會，進而在兩岸對抗中偏向中方，不過自從十一月中旬以來，新任內閣幾乎都是對中國強硬派；而部分倚靠中國電動車市場的馬斯克，近期屢屢提及下一代明星產品機器人，自然不可能靠中國，那是美中科技戰所在。而機器人及無人機更是後續五年美國科技戰焦點（包括ＡＩ在內），全球能夠配合美國企業大量生產，從ＡＩ晶片到轉軸、加減速器等，台灣全可供應，類似ＡＩ伺服器一樣，台灣又站在科技戰浪頭。台灣或許口頭上成為美中科技鬥爭標的，但實則是台灣太重要，台股依然可隨企業獲利向上而上漲。

存款持續增加有利股市

短線上只要美國四大指數守穩在年線之上，中段整理後就有再攻機會。再者，當初川普與拜登競選總統，川普就要企業離開中國，近幾年來的確國外企業陸續退出中國轉向台灣、印度、東南亞及墨西哥，而回台灣金額大約維持每年三兆速度，帶動房市、股市上漲。轉眼間台灣的銀行存款總額也突破四○兆，二四年二月突破六○兆達六○．一兆元，到七月來到六一．○七兆，而後出現少量外流（美國或墨西哥）；所幸到十月又回升至六一．三五兆元高，較二三年底增加二．六九兆元，雖不如過去幾年平均值三兆元，但至少還是增加超過二兆元（特別是又遇到外資大舉匯出），代表台灣仍呈資金流入，對於股市是有利的。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2333期精彩當期內文轉載》

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