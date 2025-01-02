世貿年貨展盛大開幕　北港媽祖駐駕、四百家廠商參展

▲外貿協會董事長黃志芳(右二)親迎媽祖。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

新春佳節即將來臨，準備迎接最吸引人的年貨盛會，外貿協會2025年最強室內年貨展「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於本月3日至6日上午10時至下午6時在世貿1館展出，共邀請約 400家廠商，使用近900格攤位；北港朝天宮媽祖則已在今(2)日下午北上駐駕在展場現場，民眾可至現場朝拜祈福，也提供光明燈祈願服務。

2025年世貿年貨展，活動亮點包括早鳥禮「富貴迎春福袋」：平日前150名、假日前100名購物的貴賓，還能加碼獲贈北港朝天宮開運福袋，讓新年更添好運。

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此外，展內提供各種暖冬饗宴及葷素皆有的獨家優惠年菜組合，不僅有傳統台灣年菜，還有異國風味選擇，滿足挑剔的味蕾。美珍香、大成食品、微風肉鬆、元進莊台灣土雞王，另各大知名電器品牌都有進駐，也是選購節能電器好時機。

▲黃志芳依迎媽祖習俗「鑽轎腳」祈福。（圖／記者張佩芬攝）

一年一度的北港朝天宮媽祖北上駐駕活動在展前舉行，由外貿協會董事長黃志芳與北港朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，向媽祖表達深深的感恩，同時祈求蛇年的平安與幸福。今年，北港朝天宮同樣有光明燈祈願服務，為信眾帶來新年的祝福。另外，年貨展期間每日上午11時至下午3時的擲筊祈福活動，每人只要擲到 1 個聖筊即可拿到開運好禮，擲到越多聖筊，領的好禮越大，讓全家大小都能樂在其中。

精彩活動包含「福寶迎春運動會，好好彩頭搬搬樂」邀請1歲4個月至2歲的寶寶參賽、「旺年投壺」用30秒體驗傳統投壺遊戲的趣味與挑戰。準備好一家大小一起感受購物樂趣，快來世貿年貨大展，讓室內逛展無風無雨，輕鬆激省拿好禮，成為年前最熱鬧的採買盛會！

現場還提供免費試吃服務，包含開運年菜與精選伴手禮，並有千元加菜金免費送，讓年節採購更加划算。

▲迎媽祖活動貴賓合影。（圖／記者張佩芬攝）

別忘了提前在官網預約參觀，不僅可以省去排隊的煩惱，金喜燙金紅包免費拿，還有滿額抽 10萬知名百貨禮券！快來世貿年貨大展，迎接滿滿的喜悅與收穫，讓蛇年蛇采飛揚，好蛇成雙。