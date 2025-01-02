幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

▲幣安。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

區塊鏈與加密貨幣基礎設施提供商幣安，已在巴西獲得巴西中央銀行的核准，收購一家持有當地牌照的券商機構。此舉彰顯幣安達成全球第21個合規的里程碑。

作為全球交易所，幣安此前已在符合巴西監管機構要求下營運，此次透過獲得巴西中央銀行核准全權收購 Sim;paul，一家獲准分銷證券和發行電子貨幣（EMI）的持牌券商，幣安將更有效地遵守持續發展的監管要求。同時，該項核准也使幣安成為巴西首家持有券商牌照的加密貨幣交易所。

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幣安執行長 Richard Teng 表示：「我們很高興宣布最新的監理許可。作為一個加密貨幣採用率不斷攀升的市場，巴西充滿活力的社群已準備好擁抱金融的未來。我們感謝當地監理機構為這個重要且不斷成長的產業制定明確規則所付出的努力。此項核准再次證明了我們對合規和安全的承諾，我們期待繼續為當地用戶提供安全、可靠且創新的數位資產平台。」

巴西在 Chainalysis 全球加密採用指數中排名第十，其並採取前瞻性作法為加密產業制定明確的規則。巴西中央銀行和稅務機關已發布加密產業專屬監理框架的提案，並公開徵求市場參與者和專家的意見，同時，該國國會亦正在討論與資產隔離及穩定幣相關的聯邦法案，這些法案對產業也有重大關聯。

幣安在巴西的註冊，是其近期在全球範疇下取得的一系列監理進展之一，包括在阿根廷、印度、哈薩克和印尼。這表明了幣安在全球持續的推動力。此前，幣安也在杜拜、法國、日本、薩爾瓦多等司法管轄區獲得許可、註冊和授權。

在其全球標準之下，幣安的合規計劃包括健全的反洗錢（AML）政策與控制措施，以及打擊恐怖主義融資（CFT）的全面框架。此外，幣安的合規計劃還包括健全的身份驗證程序（了解你的客戶和企業，KYC 和 KYB），以及產業領先的金融犯罪合規（FCC）部門，其部門目標在於協助執法機構調查與加密資產相關的犯罪和量能建設，從而增強生態圈的協作安全。

幣安最近宣布計劃將全球合規團隊擴大34%，達到645名全職員工，包括戰略性高層招募。目前，公司已僱用超過1,000名合規員工與外包人員。