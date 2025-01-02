ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

▲▼幣安。（圖／路透）

▲幣安。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

區塊鏈與加密貨幣基礎設施提供商幣安，已在巴西獲得巴西中央銀行的核准，收購一家持有當地牌照的券商機構。此舉彰顯幣安達成全球第21個合規的里程碑。

作為全球交易所，幣安此前已在符合巴西監管機構要求下營運，此次透過獲得巴西中央銀行核准全權收購 Sim;paul，一家獲准分銷證券和發行電子貨幣（EMI）的持牌券商，幣安將更有效地遵守持續發展的監管要求。同時，該項核准也使幣安成為巴西首家持有券商牌照的加密貨幣交易所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

幣安執行長 Richard Teng 表示：「我們很高興宣布最新的監理許可。作為一個加密貨幣採用率不斷攀升的市場，巴西充滿活力的社群已準備好擁抱金融的未來。我們感謝當地監理機構為這個重要且不斷成長的產業制定明確規則所付出的努力。此項核准再次證明了我們對合規和安全的承諾，我們期待繼續為當地用戶提供安全、可靠且創新的數位資產平台。」

巴西在 Chainalysis 全球加密採用指數中排名第十，其並採取前瞻性作法為加密產業制定明確的規則。巴西中央銀行和稅務機關已發布加密產業專屬監理框架的提案，並公開徵求市場參與者和專家的意見，同時，該國國會亦正在討論與資產隔離及穩定幣相關的聯邦法案，這些法案對產業也有重大關聯。

幣安在巴西的註冊，是其近期在全球範疇下取得的一系列監理進展之一，包括在阿根廷、印度、哈薩克和印尼。這表明了幣安在全球持續的推動力。此前，幣安也在杜拜、法國、日本、薩爾瓦多等司法管轄區獲得許可、註冊和授權。

在其全球標準之下，幣安的合規計劃包括健全的反洗錢（AML）政策與控制措施，以及打擊恐怖主義融資（CFT）的全面框架。此外，幣安的合規計劃還包括健全的身份驗證程序（了解你的客戶和企業，KYC 和 KYB），以及產業領先的金融犯罪合規（FCC）部門，其部門目標在於協助執法機構調查與加密資產相關的犯罪和量能建設，從而增強生態圈的協作安全。

幣安最近宣布計劃將全球合規團隊擴大34%，達到645名全職員工，包括戰略性高層招募。目前，公司已僱用超過1,000名合規員工與外包人員。

關鍵字： 幣安

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元　年化配息率逾3%

快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元　年化配息率逾3%

擁有85萬5914名受益人的月配型高息ETF復華台灣科技優息（00929）今（2）日再度公告每股配0.05元，預定1月16日除息、1月15日為最後買進日，以今日收盤價18.01元估計，年化配息率3.33%。

2025-01-02 15:45
快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

擁有逾77萬股民的台股ETF元老、元大台灣50（0050）今（2）日公告上半年配息明細，每股預定配2.7元，即將在1月17日除息，1月16日為最後買進日。

2025-01-02 16:41
台積電高層被三星挖走發展先進封裝　才2年就閃人

台積電高層被三星挖走發展先進封裝　才2年就閃人

根據外媒IT之家報導，三星的半導體部門中，一位曾在台積電服務過20年，兩年前加入三星的封裝專家林俊成已離職。

2025-01-02 12:23
航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

採季配息、全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）在去（2024）年9月20日掛牌上市，本月（2025年1月）迎來上市後首配息，預計配發0.18元，以今（2日）收盤價14.41元計算，單次配息殖利率1.2%，年化配息率約5%。

2025-01-02 15:21
三商壽抽籤股出籠　股價跌破6.3元現增價

三商壽抽籤股出籠　股價跌破6.3元現增價

三商壽（2867）3億股現金增資股出籠，股價呈現開低，下跌0.08元，跌幅1.27%跌破6.3元現增價。

2025-01-02 13:05
台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停　中租強彈逾7%

台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停　中租強彈逾7%

台股大跌逾200點，租賃三雄不僅抗跌，裕融（9941）漲停鎖死，帶動中租-KY（5871）強勁反彈逾7%，和潤（6592）漲幅逾半根停板。

2025-01-02 12:06
賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

總統賴清德在元旦新年談話中，提到兩岸觀光部分，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判，觀光署也樂見此事，激勵今（2）日觀光族群股價上揚，燦星旅（2719）、富野（2736）雙雙亮燈漲停；航空股也同歡，台灣虎航（6757）一度漲逾9％。

2025-01-02 11:50
新制勞退前11月賺6940.2億元　每位勞工平均可分5.4萬元

新制勞退前11月賺6940.2億元　每位勞工平均可分5.4萬元

勞動基金運用局今（2）公布最新績效，2024年前11月勞動基金大賺1兆328億元，其中，新制勞退基金前11月獲利6940.2億元，收益率16.14％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾5.4萬元。

2025-01-02 10:35
台酒年虧5億　董座：今、明年紅標米酒還不會漲

台酒年虧5億　董座：今、明年紅標米酒還不會漲

冬令進補旺季，薑母鴨、羊肉爐、麻油雞飲食需求帶動米酒銷量，不過台灣菸酒公司因紅標米酒等產品凍漲多年出現虧損，市場憂心價格走揚，台酒公司董事長湯期安今（2）日表示，因凍漲讓紅標料理米酒1年就損失5億元，但今年及明年沒有漲價計畫，也會繼續想辦法賺錢，補貼虧損，但也希望補貼紅標米酒部分可以列為台酒經營的不利因素。

2025-01-02 14:11
聯發科利多不漲　慘跌5%陷貼息窘境

聯發科利多不漲　慘跌5%陷貼息窘境

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息，每股配發現金股利29元，但早盤陷貼息，股價下探1340元，下跌75元，跌幅達5.3%。

2025-01-02 11:18

讀者迴響

熱門新聞

威力彩貳獎開出1注　獎金5195萬

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

三商壽抽籤股出籠　股價跌破6.3元現增價

快訊／77萬股民注意！0050每股配2.7元　1／17除息

幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

謝金河：2024年台灣寫傳奇　2025年尋找新機遇

快訊／美國線運價一團亂　大船公司美西下殺800美元

快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元　年化配息率逾3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【泰格與雪兒】愛康

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366