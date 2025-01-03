快訊／台股收盤上漲76.24點　台積電漲10元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（3日）開高走高，加權指數終場上漲76.24點，以22908.3點作收，漲幅0.33％，成交量3303.92億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲186.5點開出，指數開高走高，盤中最高達23092.07點，最低22905.4點，終場收在22908.3點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1075元，漲幅0.94％；鴻海（2317）下跌1.5元至181元；廣達（2382）上漲9元至289元；陽明（2609）上漲0.8元來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.41元。
今天漲幅前5名個股為攸泰科技（6928）上漲7.2元，漲幅9.99％；精成科（6191）上漲6.3元，漲幅9.97％；達運光電（8045）上漲7.8元，漲幅9.91％；大眾控（3701）上漲3.9元，漲幅9.91％；恆大（1325）上漲2.85元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為致茂（2360）下跌39元，跌幅9.94％；國產（2504）下跌5.2元，跌幅9.9％；IKKA-KY（2250）下跌11元，跌幅8.21％；鈞興-KY（4571）下跌16元，跌幅6.15％；亞光（3019）下跌10.5元，跌幅5.9％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|攸泰科技（6928）
|79.3
|▲7.2
|▲9.99％
|精成科（6191）
|69.5
|▲6.3
|▲9.97％
|達運光電（8045）
|86.5
|▲7.8
|▲9.91％
|大眾控（3701）
|43.25
|▲3.9
|▲9.91％
|恆大（1325）
|31.65
|▲2.85
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|致茂（2360）
|353.5
|▼39.0
|▼9.94％
|國產（2504）
|47.3
|▼5.2
|▼9.9％
|IKKA-KY（2250）
|123.0
|▼11.0
|▼8.21％
|鈞興-KY（4571）
|244.0
|▼16.0
|▼6.15％
|亞光（3019）
|167.5
|▼10.5
|▼5.9％
資料來源：證交所
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