快訊／台股收盤上漲76.24點　台積電漲10元至1075

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（3日）開高走高，加權指數終場上漲76.24點，以22908.3點作收，漲幅0.33％，成交量3303.92億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以大漲186.5點開出，指數開高走高，盤中最高達23092.07點，最低22905.4點，終場收在22908.3點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1075元，漲幅0.94％；鴻海（2317）下跌1.5元至181元；廣達（2382）上漲9元至289元；陽明（2609）上漲0.8元來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.01元至9.41元。

今天漲幅前5名個股為攸泰科技（6928）上漲7.2元，漲幅9.99％；精成科（6191）上漲6.3元，漲幅9.97％；達運光電（8045）上漲7.8元，漲幅9.91％；大眾控（3701）上漲3.9元，漲幅9.91％；恆大（1325）上漲2.85元，漲幅9.9％。

跌幅前5名個股則為致茂（2360）下跌39元，跌幅9.94％；國產（2504）下跌5.2元，跌幅9.9％；IKKA-KY（2250）下跌11元，跌幅8.21％；鈞興-KY（4571）下跌16元，跌幅6.15％；亞光（3019）下跌10.5元，跌幅5.9％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 攸泰科技（6928） 79.3 ▲7.2 ▲9.99％ 精成科（6191） 69.5 ▲6.3 ▲9.97％ 達運光電（8045） 86.5 ▲7.8 ▲9.91％ 大眾控（3701） 43.25 ▲3.9 ▲9.91％ 恆大（1325） 31.65 ▲2.85 ▲9.9％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 致茂（2360） 353.5 ▼39.0 ▼9.94％ 國產（2504） 47.3 ▼5.2 ▼9.9％ IKKA-KY（2250） 123.0 ▼11.0 ▼8.21％ 鈞興-KY（4571） 244.0 ▼16.0 ▼6.15％ 亞光（3019） 167.5 ▼10.5 ▼5.9％

資料來源：證交所