外資狂敲台積電近3萬張居冠　單日買超台股520億史上第7

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

上周五美股4大指數全數收紅，CES展美國時間1月8日至11日登場，市場預期輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳針對AI發表新的看法，台積電（2330）開高走高，終場勁揚4.65%，以1125元作收，創下史上新高，單日外資大舉買超2萬9406張居冠，單日外資買超520億元，創上史上第7大買超金額。

台積電將在1月16日召開法說，由於AI、高速運算（HPC）應用訂單能見度佳，市場預期今（2025）年美元計價營收，將雙位數百分比成長空間，這也激勵台積電今日上攻1125元天價，外資功不可沒！

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證交所公告外資今日買超上市個股排行榜中，以台積電大買2萬9406張居冠，除了台積電以外，外資敲進多檔重量級權值，2到10名買超個股為新光金（2888）、國泰金（2882）、中信金（2892）、元大金（2885）、華航（2610）、台塑（1301）、台企銀（2834）、第一金（2892）、南亞（1303）。

去年台股漲幅達28%，居亞股之冠，全球股市第2大漲幅，金管會證期局統計，全年累計淨匯入規模達371.96億美元，折合新台幣近1.2兆元，創下自2011年有統計以來新高。

至遊外資買賣台股動向，去（2024）年12月整體外資買超上市櫃股票達146.14億元，全年整體外資累計賣超上市櫃股票6825.7億元，為2011年有統計以來全年第2大賣超力道。

金管會統計外陸資淨匯出入，主要本金進出，並未涵蓋盈餘匯出，儘管外資去年雖然賣超6825.7億元，全年寫下近淨匯入為1.2兆元新高，意味整體外資依然看好台灣市場表現。