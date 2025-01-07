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珍奶婚禮！六角併購翰林茶館　集團整合拓展手搖茶飲國際版圖

▲六角國際董事長王耀輝、翰林茶館董事長王麗玉。（圖／記者廖婕妤攝）

▲六角國際董事長王耀輝、翰林茶館董事長王麗玉。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

世界第一杯珍奶情定國際霸主！日出茶太母公司六角國際（2732）宣布以每股68元、總金額2.72億元併購「翰林茶館」，將由六角國際聯合創辦人王麗玉接任翰林茶館董事長，她表示，未來3年台灣的飲料市場有3倍成長空間，看好未來每年都有2位數的複合成長，短期前半年先追求經營團隊穩定，之後要花2-3年把品牌更年輕化。

六角國際董事長王耀輝表示，此次併購不僅擴大六角的市場版圖，更象徵台灣茶飲文化的傳承與創新；併購翰林茶館主要有2大原因，第一是原有經營團隊二代沒有接班意願，第二是翰林茶館是全球發明首杯珍奶的品牌，對傳承珍奶有深厚底蘊跟故事、對珍奶發源有歷史地位，日出茶太已經做到全世界最好，要飲水思遠，發揮1+1大於2的效果。

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王耀輝指出，日出茶太是外帶式的手搖飲店，翰林茶館有茶館、複合式經營模式，可以補足六角在茶飲領域，是很好的結合；未來仍會有一定的成長量，且六角在國際發展有很強的競爭力，未來可以再授權的模式帶出去。

翰林茶館董事長王麗玉表示，很感謝翰林茶館涂宗和董事長，他台灣的珍奶之父，給我們這麼好的品牌，但很遺憾他在2年多前過世，二代也沒有意願接班，剛好有機會談合作，翰林茶館除了發明首杯珍奶，也改變台灣茶飲的歷史。

王麗玉指出，未來3年台灣的飲料市場有3倍成長空間，看好未來每年都有2位數的複合成長，翰林茶館也會持續推陳出新，新產品推出是品牌的命脈，會秉持初衷，每季推出不同的創新；不過首要的任務是讓團隊融合，短期前半年先追求經營團隊穩定，之後要花2-3年把品牌更年輕化。

六角長期深耕台灣、放眼全球，以「國際餐飲品牌平台」為企業願景，積極推廣東方美食至世界各地。看準「翰林茶館」有別於台灣外帶式茶飲品牌，主打以百貨商場為銷售主力的複合式店型，並結合茶飲與茶食，為消費者帶來優質的顧客體驗。

六角期望在雙方協力之下，能汲取「翰林茶館」在百貨商場通路布局的成功經驗，整合旗下多品牌通路資源，擴大集團的商場版圖，提升百貨店型市場的佔有率。此外，雙方也期盼透過此次合作，促進上下游供應鏈的協作，穩固在台灣及國際市場的營運基礎，進一步提升集團整體價值，並承擔更強大的企業責任。

關鍵字： 六角翰林茶館珍奶日出茶太

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