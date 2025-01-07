六角拚全年營收成長20％　日出茶太今年再開120家店

▲六角國際董事長王耀輝、翰林茶館董事長王麗玉。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

六角國際（2732）持續壯大集團版圖，除了宣布併購翰林茶館，每年要雙位數展店之外，日出茶太也積極展店，全年要淨增加120家店；此外，春上布丁蛋糕中國杭州首店最快今年4月就會開出，美國日出茶太在手訂單約60家，因此看好今年集團營收可成長20％。

六角董事長王耀輝表示，日出茶太在全球有逾1400家店，目前還是以東南亞成長速度最快，尤其以印尼表現最好，菲律賓次之，中國則是表現最差，只剩280多家店，但會讓損益維持差不多水平，而台灣目前共有26家，今年要成長到36家，美國市場在手訂單共約60家店；整體來說，全球今年淨增加要達120家店，歐洲、非洲、印度等地加盟意願都很高。

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王耀輝指出，中國市場狀況還不是很好，但目前看起來已經快到谷地，看新品牌進去能不能穩住，旗下品牌「春上布丁蛋糕」揮軍中國華東烘培市場，看好烘焙在中國還有很大的成長空間今年4、5月中國杭州首店將會開出，今年也有機會將春上布丁蛋糕進入第2個國家。

王耀輝坦言，去年餐飲市場下半年很辛苦，今年餐飲市場應該也不會恢復到疫情前，但在翰林茶館進入後，可挹注約10％營收成長，加上日出茶太積極在海內外展店，以及集團其他品牌持續拓展，看好今年六角集團整體營收會有15％至20％成長。