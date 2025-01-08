黃仁勳演講輝達摔6%　分析師：主力晶片商品說太少

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳台北時間7日上午發表演說，揭露人工智慧（AI）生態系前景與發展，雖然帶旺美光等大廠股價，但輝達公司股價不給力重挫逾6%，外媒指出，股價走衰的原因在於Blackwell及下一代Rubin架構的進展資訊不足有關。

《Barron's》、《MarketWatch》等外媒引用矽谷風險投資機構Benchmark Research分析師Cody Acree指出，黃仁勳雖然就AI產業的現狀與展望提出大師級看法，投資人也希望能獲得更多關於Blackwell及下一代Rubin架構的進展資訊。

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Cody Acree指出，黃仁勳這次演講「有些乏味」，對2026年推出的Rubin架構著墨太少令人失望。「他完全沒提及Rubin，不過公平來說，這款次世代設計要等到2026年才會問世。」

Stifel分析師Ruben Roy則指出，黃仁勳的演說雖然深具意義，但屬於長尾（long-tailed）效應（對模型影響偏低）。他舉例，輝達最新的「Project Digits」AI超級電腦（售價3000美元，逼近台幣10萬元）或許「不會大幅推動營收成長」，但對深化輝達後續布局有利。

輝達在黃仁勳演說後，以每股140.14美元作收，跌幅6.22%，不過美光收盤上漲2.67%，以101.91美元作收。