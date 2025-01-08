台積電帶飛！Cowos供應鏈弘塑市值超車台玻　老謝：不可思議

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

財信傳媒董事長謝金河（老謝）今（8）日以「新竹香山地標換人做」為題形容半導體產業中的弘塑（3131）因搭上Cowos題材，股價躍升千金股，市場更超車傳產台玻（1802），老謝驚呼「不可思議」。

謝金河表示，新竹以科學園區聞名，再往南一點，在一高，三高交流道再往南一點就是香山，這個地方在海邊，風大，以出產新竹米粉聞名。

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謝金河指出，過去幾十年來，台灣玻璃是香山的地標，從縱貫公路走過去，都是台玻的生產基地。這些年，台玻的主力生產基地都移到中國昆山等地，台玻一直維持原來的風貌。

不過老謝表示，最近到香山，不是看台玻，而是來到以半導體溼製程機台設備的公司弘塑。如果從股本來看，弘塑資本額2.92億元，台玻290.81億元，台玻的資本額是弘塑近100倍。但如果從市值來看，台玻458億元，弘塑465億元，弘塑打敗台玻，這是一個很不可思議的現象。

弘塑股本很小，但前三季台玻虧損15.25億元，弘塑賺5.94億元，因為股本很小，前三季EPS高達20.46元，2024年可能賺到3個股本。弘塑因為自製Cowos機台，去年股價一度飆升至2140元，現在仍有1540元，因為股價高，市值超越台灣玻璃。

謝金河表示，台玻是老牌的玻璃廠，1989年在台股漲到12682的時候，台玻股價曾經漲到188元，如今剩下15.7元。弘塑在1993年創立，2011年以60元上櫃，股價最低跌至49.5元，如今自製Cowos機台打入台積電（2330）供應鏈，股價也因而大翻身。

謝金河表示，弘塑董事長張鴻泰帶領的年輕團隊成員，從石本立，黃富源，到張修凱，個個都驍勇善戰，對這家資本額2.92億元的「小公司」刮目相看！台灣以中小企業為底氣，在弘塑經營團隊身上可以感受到他們的拼勁。謝金河認為，一家中小企業拼出比台玻還大的市值，這實在是很不容易！