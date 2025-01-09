星宇航空擴大布局貨運市場　執行5架A350F貨機選擇權

▲星宇航空5架A350F貨機選擇權簽約儀式。（圖／星宇提供）



記者廖婕妤／台北報導

看好貨運市場發展，星宇航空（2646）今宣布執行5架A350F貨機選擇權，並與Airbus、Rolls-Royce正式簽約，將貨運機隊規模擴增至10架A350F貨機，成為全球最大A350F訂購者之一。此次執行的選擇權源自2024年初新加坡航空展期間與Airbus簽署的購機合約，此舉充分展現星宇航空對於貨運市場長期穩健發展的高度信心，並為未來貨運佈局奠定堅實基礎。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空自開航起就持續耕耘貨運市場，台灣極具便利性的地理位置為貨運帶來極大的優勢，本次決定執行5架A350F貨機選擇權，不僅是提早為快速成長的貨運需求佈局，更是看好未來國際貨運市場的發展潛力；A350F為業界排放量最低的貨機，可滿足業主對於節能減碳的要求，亦符合星宇航空實現2050年淨零排放ESG的規劃路徑。

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Airbus商用飛機業務銷售執行副總裁Benoit de Saint-Exupery指出，相信A350F貨機可在技術與營運面上，與星宇航空現有的機隊完美整合，這次的5架增購也再次展現A350F在不斷成長的貨運市場中，將是改變局勢的重要關鍵，能幫助星宇航空全力拓展業務。

Rolls-Royce民用航空首席客戶長Ewen McDonald表示，Rolls-Royce將持續支持星宇航空的擴展，包括未來的貨機營運，也期待星宇航空在這些優秀的新飛機投入營運後，能繼續提供卓越的服務。

目前星宇航空營運機隊共有26架，包括13架A321neo、5架A330neo及8架A350-900，10架A350F貨機預計於2027年起陸續交機，機隊擴張與航點拓展相輔相成，持續擘畫未來的客運及貨運航網。

A350F貨機與A350客機同樣配置Trent XWB引擎，為目前市場上效能最佳之飛機引擎，可節省25%油耗，並降低一半之引擎噪音，除油耗更低且更環保外，酬載較競爭機型也增加了3噸，另具備目前市面上最寬的主艙門設計（4.3公尺），提供更大的橫向開口，亦能協助企業運送更多大型貨物，讓貨物選擇更多元。

至2024年11月底，Airbus最新世代A350家族已自全球61家客戶獲得1,345架訂單，包括來自十家主要貨運業者的55架全新A350F訂單。