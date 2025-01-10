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2024 ETF大車拼！　市值型006208報酬率海放高息款0056

▲台股投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股投資示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／股股知識庫

2024年終於走到了投資人的身後，回首台股ETF在2024年的大放異彩，年內總檔數增加到66檔，總受益人數也來到1022萬人，雙雙創下歷年新高，然而在這麼高的受益人數下，投資人究竟都在投資甚麼ETF?長期來看報酬率會是最高的嗎？今天一次看明白。

▲▼ 。（圖／股股知識庫提供）
根據台股ETF集保戶股權分散統計至2024年底的資料製作成上表，我們可以發現受益人創高前五名的ETF分別是00919、006208、0056、00918、00713五檔。

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有趣的是，5檔ETF中，就有四檔是高股息ETF，且通通是季配型，顯示出投資人對高股息ETF的熱愛以及配息的時間尺度。

然而有這樣的現象也不難理解，台灣投資人對存股還有配息具有很高的興趣與熱情，能夠不斷的從股市收取股利，變成工作之外的穩定被動收入，似乎是投資人對股市的集體共識，而這也讓登上表中第二名的市值型ETF富邦台50(006208)顯得格外特殊。

高股息與市值型優勢
而從投資的長時間尺度切入去討論，能夠在長期持有的跨度中佔據優勢將是投資任何一種ETF的最大特色，從這裡我們可以把高股息和市值型的優點先列出來，這樣就可以看出來投資人在投資心態上可能的想法是甚麼？也能作為未來新進投資人的參考方向。

高股息好處
．穩態：
持有高股息ETF的投資人，每年能領到的股利穩定，且殖利率相對市值型ETF來的更剛，享有穩定的現金收入 。

．投資心理安定：
高股息穩定的股利，可以幫助減輕投資人在面對深度回檔或是經濟衰退時心態上的壓力。

．複利效果：
如果把領到的股利再投資，則能產生複利效應，逐步累積更多持股或其他投資標的。

市值型好處
．公司實力與品牌強度：
聚焦於市值大的ETF通常將目標對準在持有經營基礎較穩固、品牌較高、財務實力好的企業中，這些公司的時利通常受到市場認可，由他們組成的ETF通常能夠穩定成長。

．較佳抗波動能力：
大型公司通常擁有信心的業務、較多資源，遇到市場波動時，韌性與調整能力較佳，怎麼跌下去就會在未來怎麼漲回來。

．潛在股價穩健上漲：
雖然漲幅可能不如小型股爆發力強，但許多大型公司維持穩定上漲，讓股價隨著上漲而上揚，簡單來說如果該國經濟不會走向結構性的衰退，那市值型ETF在時間長河中較容易穩定向上成長。

006208 VS 0056 長期複利天差地遠
那在看完上述論點，我們來用受益人創高前五名裡頭的兩檔ETF進行比較，那就是老牌的0056與006208，分別代表高股息與市值型ETF，看看在長期複利下，誰的表現更好？

首先，回測時間我們抓十年，起始投入一百萬元，並每月投入5000元，從2012至2021年，且每年領取的現金股利總金額以去年留倉部位進行計算。每年現金股利再投入的買進價為當年均價。每年額外再投入的價格為當年第一個收盤價。

▲▼ 。（圖／股股知識庫提供）

▲資料來源：CMONEY複利計算機

從上圖我們可以看到，在十年的複利環境中，006208的投資報酬率來到驚人的287.6%，而0056為149.9%，兩者相比之下，年化報酬率差距有4.9%這麼多，結算終值006208將成長為406萬，而0056為262萬。

▲▼ 。（圖／股股知識庫提供）

這點也可以很好的從市值成長的曲線圖看出，006208基本上不管是面對股災或是任何國際政經上的衝擊，長期來看市值成長的幅度都大於0056。

▲▼ 。（圖／股股知識庫提供）

▲資料來源：CMONEY複利計算機

當然，可能會有人跳出來挑戰說，0056把股利配給投資人，他的市值本來就難以追上市值型的成長，若從上圖來看，其實也證實這樣的看法，每年領取的股利，006208基本上都難以追上0056的表現，除了幾年成功打敗0056，基本上股利都跑輸。

▲▼ 。（圖／股股知識庫提供）

▲資料來源：CMONEY複利計算機

然而投資人看到這裡，還是要把我們最初考慮的長期持有這個重點放進去，如果說在時間長河的競賽中，我們追求的是最高的報酬率，那投資市值型的報酬率肯定是遠遠超越高股息的表現，這才是資產長大的真正果實，從上圖來看，我們可以看到，十年的時間雖然0056可以提供78萬的股利給投資人，相比006208的63萬，多出了15萬左右。

但以期末終值來看，兩者是400萬對262萬的差距，就算把這十五萬加進去，0056的終值也追不上006208的表現，更何況，投資人如果真的想要追求複利帶來的資產放大效果，那把本來就存在於投資市場的錢拿出來，又自己在放回去，不是增加了許多摩擦成本嗎？變成妥妥的多此一舉了。

為此，從上述現象來看，或許我們可以印證了一次，股市名言「人多的地方不要去」，雖然看到受益人數創高的ETF大部分都是高股息，但站在投資的角度，這並不一定是資產放大的最佳解，投資人可以考慮到自身需求與報酬率設定，再來進行投資規劃也不遲。


本文由《股股知識庫》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載。原文出處：2024 ETF受益創高前五名！專家曝：006208報酬完勝0056「大贏2倍」

延伸閱讀：
ASIC 2025將成夯股？專家點名這幾間受惠台廠
「市值型ETF」從沒輸過！有哪些市值型ETF
 

關鍵字： ETF市值型高息型0056006208

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